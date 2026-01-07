Yeni Şafak
Yediği kurabiyeden sigara izmariti çıktı! Bir ısırık aldı hayatının şokunu yaşadı: Denetimde 'pes' dedirten görüntü

10:077/01/2026, Çarşamba
IHA
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir unlu mamuller işletmesine yönelik yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan inceleme kamuoyunda dikkat çekti. Kurabiyenin içinden sigara izmariti çıkan işletme cezasız kalmadı.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın çikolatalı kurabiye satın aldıktan sonra ürünü yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını iddia etmesi üzerine ilgili ekipler harekete geçti. Şikâyet doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında, ihbar edilen işletmeye denetim gerçekleştirildi.

Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

İhbar ve şikâyet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı. Öte yandan, vatandaşın şikâyeti üzerine yapılan incelemelerde, şikâyete konu edilen ürünün denetim sırasında işletmede bulunamadığı, satılmış olabileceği iddia edildi. Denetimlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ilgili kurumlarca sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında aralıksız devam edeceğini vurguladı.

