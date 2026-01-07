Yediği kurabiyeden sigara izmariti çıktı! Bir ısırık aldı hayatının şokunu yaşadı: Denetimde 'pes' dedirten görüntü

Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

İhbar ve şikâyet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.