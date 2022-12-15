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İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Belediyesinde rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcı görevlendirildi.

8 ADLİ KONTROL TALEBİ

  • Savcılık sorgularının ardından Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, biri de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ilk kez yayınlandı
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CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ilk kez yayınlandı
İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında Kastamonu'da yakalanan CHP'li eski Başkan Murat Hazinedar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin ilk görüntülere TRT Haber ulaştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı
GÜNDEM
Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Rüşvet operasyonu kapsamında Kastamonu'da yakalanmıştı: Murat Hazinedar İstanbul'a sevk edildi
GÜNDEM
Rüşvet operasyonu kapsamında Kastamonu'da yakalanmıştı: Murat Hazinedar İstanbul'a sevk edildi
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