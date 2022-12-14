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İSTANBUL

Rüşvet operasyonu kapsamında Kastamonu'da yakalanmıştı: Murat Hazinedar İstanbul'a sevk edildi

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Rüşvet operasyonu kapsamında Kastamonuda yakalanmıştı: Murat Hazinedar İstanbula sevk edildi
Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi

Arkadaşına ait olduğu öğrenilen 34 KC 8789 plakalı otomobil ile Ordu'dan İstanbul'a gittiği belirlenen Hazinedar, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde yol kontrolü yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hazinedar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası hazırlanan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

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