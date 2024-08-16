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Beşiktaş'ta kadına çarpıp kaçmıştı: Sürücü Furkan Dağlı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta sürücü Furkan Dağlı, yokuş aşağı hızla ilerlediği cipiyle yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarptı. Kazadan sonra kaçan Dağlı daha sonra yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Dağlı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Furkan Dağlı sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

15:59 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:11 - 16/08/2024 Cuma
DHA
Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralanırken, cipin içindeki 2 kişi yara almadı.
Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralanırken, cipin içindeki 2 kişi yara almadı.

İstanbul Beşiktaş’ta Fulya Deresi Sokak’ta 11 Ağustos Pazar günü 04.00 sıralarında yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı (34), direksiyon kontrolünü kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Tekirdağ Çerkezköy’de yakalandı.



Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan Furkan Dağlı’nın, Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.


Furkan Dağlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık daha sonra karara itiraz ederek Furkan Dağlı’nın yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Çerkezköy’deki polis ekipleri tarafından dün yeniden gözaltına alınan Furkan Dağlı, adliyeye sevk edildi.


Sürücü Furkan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı.









#İstanbul
#Beşiktaş
#Trafik Kazası
#Furkan Dağlı
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