Beşiktaş'ta kadına çarpıp kaçmıştı: Sürücü Furkan Dağlı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta Fulya Deresi Sokak’ta 11 Ağustos Pazar günü 04.00 sıralarında yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı (34), direksiyon kontrolünü kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Tekirdağ Çerkezköy’de yakalandı.