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Beştepe'de gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar: Beşinci kol elemanlarının tuzaklarıyla boğuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” programında konuştu. Konuşmasında gençleri küresel bir bataklığın içine çekmeye çalışanların oyunlarının bozulduğunu ifade eden Erdoğan, "Terör örgütü mensuplarının aydın, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu kisvesine bürünmüş beşinci kol elemanlarının tuzaklarıyla boğuştuk. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynana nice oyunları bozduğumuz gibi bu oyunu da bozacağız." dedi. Gençlere 2024 yerel seçimlere iyi hazırlanmaları yönünde direktifte bulunan Erdoğan, "Şimdi Kızılcahamam'a gideceksiniz orada kampa gireceksiniz ve çalışmaları sürdüreceksiniz ve bu kampla birlikte inşallah işaret fişeğini ateşlemiş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
17:51 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gençlere yönelik dikkat çeken mesajlarda bulunurken, 2024 yerel seçimleri için de 'hazırlık' çağrısında bulundu.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Gençlerimizi küresel bir bataklığın içine çekmeye çalışanların oyununu bozduk.


Terör örgütü mensuplarının aydın, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu kisvesine bürünmüş beşinci kol elemanlarının tuzaklarıyla boğuştuk.

Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynana nice oyunları bozduğumuz gibi bu oyunu da bozacağız. Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz. Sahip olduğumuz tüm değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacağız.

Önümüzde yeni bir seçim var. Kimin ne söylediğine aldırmayın. Türkiye'de her kesim gibi gençlerin de bir numaralı partisi biziz.

Şayet gençlerin bilhassa da ilk defa oy kullanan evladımızın teveccühü olmasaydı Cumhur İttifakı olarak bu muhteşem zaferi kazanabilir miydik?

Biz de gençlerimizim bu muhabbetini karşılıksız bırakmadık. Bunun en son ifadesi meclisteki 30 yaş altı milletvekilinden dördünün partimiz sıralarında oturuyor olmasıdır. Gençlerimizi siyasetin nesnesi değil öznesi yapma sözümüzü yerine getirdiğimize inanıyorum.

Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum.

Şimdi Kızılcahamam'a gideceksiniz orada kampa gireceksiniz ve çalışmaları sürdüreceksiniz ve bu kampla birlikte inşallah işaret fişeğini ateşlemiş olacaksınız.

Ayrıntılar Geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Beştepe
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