Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya alçak iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Terörist müsveddesi

Tabi burada şu gerçeği unutmuyoruz; pratik ile takviye edilmiş olsa da kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Her mesleğin asıl incelikleri görev esnasındayken öğrenilir. Sizler de iyi, başarılı, ismi ile müsemma mülki idare amiri olmayı inşallah vatanımızın dört bir köşesinde vazife yaparken öğreneceksiniz. Birazdan kuralar çekilecek ve artık hayalini kurduğunuz uğrunda büyük emekler verdiğiniz o mesuliyeti yüklenerek görev yerlerinize gideceksiniz. Başarılarınızla şimdiye kadar hep ailelerinizi gururlandırdınız bundan sonraki başarılarınız ise devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaktır.