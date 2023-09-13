AK Parti MKYK'sını genişletiyor: Aydın Ünal ile İsmail Kılıçarslan 'Türkiye konuşacak' deyip kulis bilgilerini aktardı

"AK Parti'de görevlendirmeler Külliye ve TBMM'yi birbirine çok karıştırmadan ilerler. Bakanlar, bakan yardımcıları vs. Meclis'e çok karışmadan çalışır. Buna benzer tabloyu AK Parti kongresinde de göreceğiz. Genel başkan yardımcılığında değişimler konuşulmaya başlandı. İki genel başkanvekili var şu anda. Benim son aldığım bilgi iki vekil olarak korunacağı yönünde. yerel seçimlerde istemem yan cebime koy yoklamaları olacak. Ben bunun ne politik olarak doğru olduğunu düşünüyorum. İsteyeceksen de istemenin hakkını vermen lazım."