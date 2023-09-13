|
Gündem

AK Parti MKYK'sını genişletiyor: Aydın Ünal ile İsmail Kılıçarslan 'Türkiye konuşacak' deyip kulis bilgilerini aktardı

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün icra edilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında MYK ve MKYK üyeleriyle vedalaştı. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, tvnet canlı yayınında AK Parti kongresine ilişkin kulis bilgilerini verdi. Türkiye'nin AK Parti'deki değişimi konuşacağını belirten Ünal, "50'den 75'e çıkan MKYK üye sayısının artırılacağı ve 150'ye çıkarılacağı duyumunu aldım" dedi. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan ise "Tecrübelilerle gençlerin harmanlanacağı bir kongre bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
23:35 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aydın Ünal ile İsmail Kılıçarslan, AK Parti kongresine dair kulis bilgilerini paylaştı.

Aydın Ünal ile İsmail Kılıçarslan, AK Parti kongresine dair kulis bilgilerini paylaştı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ağustos'ta toplandı. Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü. Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. MKYK üyeleri MYK’ya yetki verdi.

"Cumhurbaşkanı son toplantı olduğunu hissettirdi, vedalaştı"

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MKYK üyeleriyle vedalaştı.

Söz konusu iddialara ilişkin tvnet'te canlı yayınlanan SİYASETEN programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal,
"Bir vedalaşma gibi oldu. Son bir yemek yenildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da AK Parti Genel Başkanı olarak son toplantı olduğunu hissettirdi, vedalaştı bir nevi.
" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK kadrosu yüzde 50 büyüyor: 150 kişi olacak

AK Parti'de bir kaç tane daha MYK toplantısı yapılabileceğini ve buna ihtiyaç olduğunu belirten Ünal,
"Teyit edilmedi ama bir bilgiyi de paylaşayım. Yeni MKYK'nın da biraz 50'den 75'e çıkan sayının artırılacağı ve 150'ye çıkarılacağı duyumunu aldım. 150 kişilik bir MKYK oluşacağı söyleniyor."
dedi.
Türkiye'nin CHP ve İYİ Parti'de konuşulmadığı kadar AK Parti'yi konuşacağını belirten Ünal,
"Ne kadar eskiler kalacak, ne kadar yeniler gelecek bu önemli ve takip ediliyor. AK Parti heyecanını yenileyerek bütün odağını yerel seçimlere verecek."
şeklinde konuştu.

"Tecrübelilerle gençlerin harmanlanacağı bir kongre bekliyorum"

Konuya ilişkin bir değerlendirme de Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi. 150 kişilik MKYK'yı
"Parti içi demokrasiyi epeyce geliştirecek bir rakam."
olarak niteleyen Kılıçarslan,
"100 ve yukarısı parti içi demokrasi açısından iyidir. Ben AK Parti kongresini şöyle bekliyorum. 56 kişi üçüncü dönem kuralına takılarak milletvekili olmadılar. Malum Erdoğan'ın siyasi vefası çok bilinen bir şeydir. O tecrübeli isimleri aslında iki yerde değerlendirme şansı var, kongrede ya da yerel seçimlerde seçimler üzerinden vazife vererek iki yıl boyunca yeni görevlendirme olmayacak."
ifadelerini kullandı.
"Tecrübeli bir kadroyla genç kadronun harmanlanacağı kongre bekliyorum."
diyen Kılıçarslan,
"AK Parti'de görevlendirmeler Külliye ve TBMM'yi birbirine çok karıştırmadan ilerler. Bakanlar, bakan yardımcıları vs. Meclis'e çok karışmadan çalışır. Buna benzer tabloyu AK Parti kongresinde de göreceğiz. Genel başkan yardımcılığında değişimler konuşulmaya başlandı. İki genel başkanvekili var şu anda. Benim son aldığım bilgi iki vekil olarak korunacağı yönünde. yerel seçimlerde istemem yan cebime koy yoklamaları olacak. Ben bunun ne politik olarak doğru olduğunu düşünüyorum. İsteyeceksen de istemenin hakkını vermen lazım."
diyerek sözlerini noktaladı.



#AK Parti
#Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
#Recep Tayyip Erdoğan
#İsmail Kılıçarslan
#Aydın Ünal
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 GSB KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı