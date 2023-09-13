AK Parti MKYK'sını genişletiyor: Aydın Ünal ile İsmail Kılıçarslan 'Türkiye konuşacak' deyip kulis bilgilerini aktardı

Aydın Ünal ile İsmail Kılıçarslan, AK Parti kongresine dair kulis bilgilerini paylaştı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ağustos'ta toplandı. Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü. Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. MKYK üyeleri MYK’ya yetki verdi.
"Cumhurbaşkanı son toplantı olduğunu hissettirdi, vedalaştı"
Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MKYK üyeleriyle vedalaştı.