Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'den itiraf niteliğinde savunma: Tüm ihaleler usulsüzdür

Beykoz Belediyesi’nde yürütülen ihaleye fesat soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün ifadesi ortaya çıktı. Gül ifadesinde "Başkan bizim bir önceki dönemde ihale alan şirketlerle çalışmamızı yasakladı. Geriye dönük ihale teklif etti ancak uygunsuz bulduğumdan kabul etmedik. Yerel seçimden sonraki tüm ihaleler usulsüzdür. Bu nedenle vicdanen rahatsızım. Kamu zararı oluştuğu kanaatindeyim" dedi.
"İhaleyi alan şirket yetkilileriyle beni başkan tanıştırdı"
Şüpheli Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün ifadesinde söyledikleri ise adeta itiraf niteliği taşıdı. Savcılık ifadesinde kendisine yönelik bütün iddiaları tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan şüpheli yardımcı, Başkan Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte ihaleye girecek firmalarla toplantı yaptığını, firmaları bu şekilde tanıdığını dile getirerek "ADL isimli firmayla beni başkan ve özel kalem müdürü tanıştırdı. İhalenin bu firmaya verilmesine ilişkin ben baskı yapmadım" dedi.
Başkanı yalanladı
Hakimlik sorgusunda ise söylediklerini yenileyen şüpheli Fidan Gül, "Yerel seçimlerden sonra belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne atandım. 23 Temmuz 2024 tarihinde ise başkan yardımcısı oldum. Sosyal Yardım İşleri müdürüyken belediyenin bütçesi olmadığından yedek bütçe ve akabinde ek bütçe istemek zorunda kaldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Eylül ayında onay geldi ve bu şekilde ek bütçeye sahip olduk" şeklinde konuştu.
Köseler'den şirket yetkililerine ihale tavsiyeleri
"Bir önceki dönem ihaleye katılan şirketleri yasakladı"
"Her ne kadar Alaattin Köseler hiçbir firma yetkilisiyle görüşmediğini söylese de bu şahıslarla beni kendisi tanıtırmıştır. Başkan Bey bize Vizyon adlı firmadan alınan sebze ve meyve ihalesinin sonradan yapılmasını teklif etti. Ancak bunun uygun olmadığını söyleyerek kabul etmedik. Geriye dönük ihale yapılmasını doğru bulmadık. Alaattin Köseler önceki dönemdeki AK Parti yönetiminde ihale alan şirketlerin asla bizden ihale alamayacağını dikte etti. Zaten bu zorbalığın üzerine aramız açıldı. Ben kimseye baskı uygulamadım, şirket yetkilileriyle de bir tanışıklığım yoktur" dedi.