Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'den itiraf niteliğinde savunma: Tüm ihaleler usulsüzdür

Şüpheli Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün ifadesinde söyledikleri ise adeta itiraf niteliği taşıdı. Savcılık ifadesinde kendisine yönelik bütün iddiaları tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan şüpheli yardımcı, Başkan Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte ihaleye girecek firmalarla toplantı yaptığını, firmaları bu şekilde tanıdığını dile getirerek "ADL isimli firmayla beni başkan ve özel kalem müdürü tanıştırdı. İhalenin bu firmaya verilmesine ilişkin ben baskı yapmadım" dedi.

"Ben müdürken hiç açık ihale yapılmadı. Ancak açık ihale hazırlığı yapılıyordu. Tam bu hazırlıklar olurken ben belediye başkanı yardımcısı oldum. Ben söz konusu şirket yetkilileriyle Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Duran Bülbül sayesinde tanıştım. Bu şahısların ihalelere teklif vereceğini söyleyerek tabiri caizse ihaleleri onların kazanması yönünde tavsiyede bulundular. Ancak beni bu konuda zorlamadılar"

"Ben müdürken hiç açık ihale yapılmadı. Ancak açık ihale hazırlığı yapılıyordu. Tam bu hazırlıklar olurken ben belediye başkanı yardımcısı oldum. Ben söz konusu şirket yetkilileriyle Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Duran Bülbül sayesinde tanıştım. Bu şahısların ihalelere teklif vereceğini söyleyerek tabiri caizse ihaleleri onların kazanması yönünde tavsiyede bulundular. Ancak beni bu konuda zorlamadılar"

"Her ne kadar Alaattin Köseler hiçbir firma yetkilisiyle görüşmediğini söylese de bu şahıslarla beni kendisi tanıtırmıştır. Başkan Bey bize Vizyon adlı firmadan alınan sebze ve meyve ihalesinin sonradan yapılmasını teklif etti. Ancak bunun uygun olmadığını söyleyerek kabul etmedik. Geriye dönük ihale yapılmasını doğru bulmadık. Alaattin Köseler önceki dönemdeki AK Parti yönetiminde ihale alan şirketlerin asla bizden ihale alamayacağını dikte etti. Zaten bu zorbalığın üzerine aramız açıldı. Ben kimseye baskı uygulamadım, şirket yetkilileriyle de bir tanışıklığım yoktur" dedi.