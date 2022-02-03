Beylikdüzü'nde istinat duvarı çöktü: Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki yaklaşık 80 dairelik bir site ile kaldırım arasındaki sitenin istinat duvarında, sabah saatlerinde çökme meydana geldi, kaldırımla duvar arasında boşluk oluştu. Saatler ilerledikçe boşluk büyüdü, duvar giderek siteye doğru yan yatmaya başladı.

Çevredekiler yetkililere haber verdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı, çevredeki araçlar kaldırımdaki çökme riskine karşı uzaklaştırıldı. Sahibi bulunamayan araçlar ise itilerek çökmenin meydana geldiği yerden kaldırıldı.

"40-50 santimetrelik bir açıklık vardı"

Yaşananları anlatan Yusuf Mendeşağu, "Sabah müşterime süt getirdim. Baktım, duvar yatmış. Belediyenin araçları geldi. Kabloları çektiler. Şimdi de duvarı yıkıyorlar. Ben geldiğim de saat 10.00'u geçmişti. Duvar, yağan yağmur ve kardan dolayı yattı." dedi.

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"Deprem oluyor sandım"

Kaldırımda yürüdüğü sırada sarsıntı hisseden Ercan Baş, "Sabah 08.30 sıralarında ekmek almaya gelmiştim. Kaldırımdan giderken, bir anda sarsıntı oldu. Ben deprem oluyor sandım. Sağ tarafıma baktığımda binanın duvarı ayrılmaya başladı.

Tabi ki korktum. Ekiplere haber vermek istedim. Benden önce arkadaşlar haber vermişler. Burası daha önce açık değildi. Dün iki parmak kadar bir açıklık vardı. Bugün ben geçerken biraz daha çoğaldı" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 12 Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı. İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi, gece başlayan şiddetli yağıştan dolayı arttı. Çayda sabaha karşı taşkın meydana geldi. Taşkın, çayın çevresindeki araçlardan bazılarının su altında kalmasına neden oldu. Kocabaş Çayının taşması sonucu onlarca araç sular altında kaldı. İstinat duvarlarının yıkıldığı çayın etrafındaki araçların çekilmesi için Biga Belediyesi ve trafik ekipleri gece boyunca anonslar yaptı. Sürücüler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarılırken, belediye ekipleri bazı araçları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti. Sahiplerinin ilçe dışında olduğu belirlenen araçlar ise sular altında kaldı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu yaptığı açıklamada şunları söyledi; \"Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile personellerimiz ile engelli personellerimiz 3 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. <br>Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.\" Çay taştı araçlar sular altında kaldı Çanakkale'de Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekipleri anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yaptı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü. BiP'te paylaş

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