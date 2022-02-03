Gündem Beylikdüzünde istinat duvarı çöktü Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
İSTANBUL

Beylikdüzü'nde istinat duvarı çöktü: Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin kaldırımla arasında bulunan istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Site içerisindeki duvara yakın olan binanın alt katında ikamet edenler dairelerinden çıkarıldı. Kaldırımdaki elektrik direkleri de iş makinelerinin yardımıyla yerlerinden söküldü. Duvar kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Beylikdüzünde istinat duvarı çöktü: Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Beylikdüzü'nde istinat duvarı çöktü.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki yaklaşık 80 dairelik bir site ile kaldırım arasındaki sitenin istinat duvarında, sabah saatlerinde çökme meydana geldi, kaldırımla duvar arasında boşluk oluştu. Saatler ilerledikçe boşluk büyüdü, duvar giderek siteye doğru yan yatmaya başladı.

Çevredekiler yetkililere haber verdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı, çevredeki araçlar kaldırımdaki çökme riskine karşı uzaklaştırıldı. Sahibi bulunamayan araçlar ise itilerek çökmenin meydana geldiği yerden kaldırıldı.

"40-50 santimetrelik bir açıklık vardı"

Yaşananları anlatan Yusuf Mendeşağu, "Sabah müşterime süt getirdim. Baktım, duvar yatmış. Belediyenin araçları geldi. Kabloları çektiler. Şimdi de duvarı yıkıyorlar. Ben geldiğim de saat 10.00'u geçmişti. Duvar, yağan yağmur ve kardan dolayı yattı." dedi.

"Deprem oluyor sandım"

Kaldırımda yürüdüğü sırada sarsıntı hisseden Ercan Baş, "Sabah 08.30 sıralarında ekmek almaya gelmiştim. Kaldırımdan giderken, bir anda sarsıntı oldu. Ben deprem oluyor sandım. Sağ tarafıma baktığımda binanın duvarı ayrılmaya başladı.

Tabi ki korktum. Ekiplere haber vermek istedim. Benden önce arkadaşlar haber vermişler. Burası daha önce açık değildi. Dün iki parmak kadar bir açıklık vardı. Bugün ben geçerken biraz daha çoğaldı" şeklinde konuştu.

Çay taştı araçlar sular altında kaldı
FOTOĞRAF 12
Title
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı.
Title
İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi, gece başlayan şiddetli yağıştan dolayı arttı.
Title
Çayda sabaha karşı taşkın meydana geldi. Taşkın, çayın çevresindeki araçlardan bazılarının su altında kalmasına neden oldu.
Title
Kocabaş Çayının taşması sonucu onlarca araç sular altında kaldı. İstinat duvarlarının yıkıldığı çayın etrafındaki araçların çekilmesi için Biga Belediyesi ve trafik ekipleri gece boyunca anonslar yaptı.
Title
Sürücüler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarılırken, belediye ekipleri bazı araçları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti.
Title
Sahiplerinin ilçe dışında olduğu belirlenen araçlar ise sular altında kaldı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Title
\"Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile personellerimiz ile engelli personellerimiz 3 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Title
<br>Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Title
Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.\"
Title
Title
Title
Çay taştı araçlar sular altında kaldı
Çanakkale'de Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekipleri anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yaptı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

Görenleri hayrete düşürüyor: Binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar
FOTOĞRAF 5
Title
Şuhut ilçe merkezi Yalı Mahallesi’nde yaklaşık 60 yıl önce yapılan evin bahçe duvarını görenler gözlerine inanamıyor. Roma döneminden kalma duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üzerine iki katlı ev yapılırken, evin istinat duvarı ise tarihi eserlerin üzerine yapıldı.
Title
Duvarın içinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtların çevresi ile tarihi motiflere sıva yapılırken dokunulmadığı ve çıplak gözle görüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Roma döneminden kaldığı öğrenilen yazıtın bir mezar yazıtı olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilirken, Osmanlıca yazıların bulunduğu kısmın ise eski bir çeşme olduğu belirtildi.<br>
Title
Mahalle sakinlerinden Ziya Çakar isimli vatandaş, yaklaşık 60 yıldır duvarın böyle olduğunu ifade ederek, “60 yıldır ben bu mahallede oturuyorum. Eskiden burası çeşmeydi, sonra bu çeşmeyi sütunlar halinde aldılar. Üzerinde de ev var eskiden yapılan bir ev burası. Yazıların hakkında bir bilgim yok. Sadece 60 yıldır burası böyle. Burada önceden bir çeşme vardı, öyle birliyorum” diye konuştu.
Title
Title
Görenleri hayrete düşürüyor: Binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Roma dönemi duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üstüne yaklaşık 60 yıl önce yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor. Evin duvarının örüldüğü tarihi sütunların üzerinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtlarla, motifler ise çıplak gözle görülebiliyor.
Gizli kayıp şehir bulundu

Gizli kayıp şehir bulundu

Daha önce benzerine hiç rastlanmadı.
Hollandalılar kızgın

Hollandalılar kızgın

​Tarihi köprü Jeff Bezos için sökülecek.
Dokunulmazlığı kaldırıldı

​Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Güzel için karar verildi.

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

43 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir ilke imza atıldı: Diğer ülkeler de talep edebilir.

Yunan'ın denize attığı Yemenli Kalla: Türk askerine minnettarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.