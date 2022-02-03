Beylikdüzü'nde istinat duvarı çöktü: Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin kaldırımla arasında bulunan istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Site içerisindeki duvara yakın olan binanın alt katında ikamet edenler dairelerinden çıkarıldı. Kaldırımdaki elektrik direkleri de iş makinelerinin yardımıyla yerlerinden söküldü. Duvar kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki yaklaşık 80 dairelik bir site ile kaldırım arasındaki sitenin istinat duvarında, sabah saatlerinde çökme meydana geldi, kaldırımla duvar arasında boşluk oluştu. Saatler ilerledikçe boşluk büyüdü, duvar giderek siteye doğru yan yatmaya başladı.
Çevredekiler yetkililere haber verdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı, çevredeki araçlar kaldırımdaki çökme riskine karşı uzaklaştırıldı. Sahibi bulunamayan araçlar ise itilerek çökmenin meydana geldiği yerden kaldırıldı.
"40-50 santimetrelik bir açıklık vardı"
Yaşananları anlatan Yusuf Mendeşağu, "Sabah müşterime süt getirdim. Baktım, duvar yatmış. Belediyenin araçları geldi. Kabloları çektiler. Şimdi de duvarı yıkıyorlar. Ben geldiğim de saat 10.00'u geçmişti. Duvar, yağan yağmur ve kardan dolayı yattı." dedi.
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"Deprem oluyor sandım"
Kaldırımda yürüdüğü sırada sarsıntı hisseden Ercan Baş, "Sabah 08.30 sıralarında ekmek almaya gelmiştim. Kaldırımdan giderken, bir anda sarsıntı oldu. Ben deprem oluyor sandım. Sağ tarafıma baktığımda binanın duvarı ayrılmaya başladı.
Tabi ki korktum. Ekiplere haber vermek istedim. Benden önce arkadaşlar haber vermişler. Burası daha önce açık değildi. Dün iki parmak kadar bir açıklık vardı. Bugün ben geçerken biraz daha çoğaldı" şeklinde konuştu.