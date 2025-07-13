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Beylikdüzü'nde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

15:4513/07/2025, Pazar
DHA
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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Beylikdüzü'nde sürücü M.E.Ö.'nün (26) kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Özer Aycan (66), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar sürerken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede makas atarak ilerleyen sürücü M.E.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özer Aycan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Aycan'ın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Özer Aycan'ı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü M.E.Ö.'nün yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa sürede kimliği tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


'YAKLAŞIK 70-80 METRE FIRLATTI'


Kazanın yaşandığı caddede esnaf Muhammet Enes Özbey, "Dışarıdan gürültülü bir ses geldi, çıktığımızda bir amcanın yerde yattığını gördük. Bilinci açıktı, konuşuyorduk. Kameradan baktığımızda araç aşağıdan süratle geliyor, makas atmak isterken amcayı görmüyor ve çarpıyor. Yaklaşık 70-80 metre fırlatıyor. Araç vurduktan sonra kaçıyor. Akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri geldiğinde hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi. Özbey, aynı cadde üzerinde sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek, “Buraya defalarca kasis yapılmasını istedik. Daha önce çocuğa da araba çarptı. Belediyeden, zabıtadan, muhtarlıktan destek istedik ama burası İETT güzergâhı olduğu için kasis yapılamadığını söylüyorlar. Ama araçtan daha önemli olan insan hayatı" dedi.



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