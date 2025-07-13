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Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler

Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler

15:1413/07/2025, Pazar
DHA
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Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı.
Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı.

Yalova'da zabıta ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı. O anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Abdülkadir Efendi Parkı'nda meydana geldi. Yalova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, parkta bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Görüntülerde 4 kişinin bankta otururken yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attıklarını gören ekipler, kısa sürede parka gidip, çevreyi kirletenlerden yere attıkları kabukları temizlemelerini istedi. Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

#Yalova
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