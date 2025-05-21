Beyoğlu'nda kulübeyi kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Malta Sokak'ta bulunan bir kulübe 16 Şubat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunladı. 5 el ateş ettikleri öğrenilen şüpheliler, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kulübenin sahibi H.P.'nin polise verdiği ifadede kimseyle husumeti olmadığını, tehdit almadığını ve şüphelendiği kimsenin bulunmadığını söylediği öğrenildi.