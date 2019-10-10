Bilimin ahlakla yıkanması gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ostim Teknik Üniversitesinin akademik yılı açılışına katıldı. Öğrencilere ilk dersi de veren Bakan Selçuk, bilimin dünyada çok farklı bir noktaya taşındığını dile getirdi. Bakan Selçuk, yenilikleri takip etmenin önemine dikkat çekerek, “Bugün dünyaya baktığımızda gördüğümüz farklı bir manzara var. Dünya farklı bir yere gidiyor. 2040’lara doğru yepyeni bir dönemden, çağdan bahsediyoruz. Tekillik çağı bunlardan biri. Tekillik çağının belli başlı hususiyetlerinden biri; aynı bedende fiziksel biyolojik ve yazılımsal olanın mümkün olduğu bir çağ. Robotlara organik bir takım organların eklendiği bir çağ. Bugün ilkokulda okuyan çocuklarımızın nasıl bir geleceğe yöneldiğinin ipucu. Elbette bu tekillik çağı dediğimiz çağda insan beynine yazılım yüklenmesi, beyninden geçenlerin uzaydan okunabilmesi gibi farklı teknolojilere şahitlik edeceğiz. Zemin olmadan şekil yapmanın faydası yoktur. Bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bütün beyinleri, insanları kucaklayarak yapmazsak bir yere varıp mesafe almamız mümkün değil. Bizim dememiz gereken ben yerine hepimiz, biz demeliyiz. Bu işin ehli kimdir meselesi çok önemli dedi.

ETİK MESULİYETE İHTİYACIMIZ VAR

Bilimi içselleştirmenin yeterli olmadığını, bilimin ahlakla yıkanması gerektiğini belirten Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Eğer etik bir mesuliyeti olmazsa bilimin, sermayenin güdümünde sadece sermaye ve finans sektörüne yönelik olarak bir takım çabaların aracı haline gelen, hizmetkarı olan bir bilim ortaya çıkar. Zaten bugünkü dünyaya baktığımızda dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerinde yetişmiş olan inanları dünyaya en çok zarar veren insanlar olarak görüyoruz. 2008 ekonomik krizini düşünün, bunlar okumuş insanlar ama dünyaya çok büyük zarar verdiler. Bugün şikayet ettiğimiz iklimle, açıkla ilgili mesele hepsi bilimin ahlakla yıkanmamasıyla doğrudan doğruya ilgili, yani etik bir mesuliyete ihtiyacımız var.”

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Her fikir bir tohumdur

Üniversitelerin dünya statüsünde olması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, “Bu çağın devşirmesi; çok iyi üniversite kurarak dünyanın en başarılı çocuklarını buraya davet etmekle olur. Çok iyi üniversiteler, çok iyi eğitim kurumlarınız yoksa bu ülkenin çocuklarını devşirme yoluna gidebilir diğer ülkeler. Her fikir bir tohumdur. Her tohumun nelere gebe olduğunu kestirmek mümkün değil. İlk defa kurulan bir üniversiteye çok yüksek puanla gelen öğrenci ve ailelerin hayallerinden biz mesulüz. Öğrencilerin neden bu üniversiteyi seçsin sorusuna hemen cevap verebilecek konumda olmalıyız. Öğrencilere mesajımız olmalı” diye konuştu.