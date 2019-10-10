Gündem Bilimin ahlakla yıkanması gerekiyor
EĞİTİM

Bilimin ahlakla yıkanması gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ”Bilimi içselleştirmek yetmiyor. Eğer etik bir mesuliyeti olmazsa bilimin sermayenin güdümünde sadece sermaye ve finans sektörüne yönelik olarak birtakım çabaların aracı haline gelen, hizmetkarı olan bir bilim ortaya çıkar. Bu bilimle de insanlığın mesafe alması mümkün değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Bakan Ziya Selçuk’a hediye takdim etti.
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Bakan Ziya Selçuk’a hediye takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ostim Teknik Üniversitesinin akademik yılı açılışına katıldı. Öğrencilere ilk dersi de veren Bakan Selçuk, bilimin dünyada çok farklı bir noktaya taşındığını dile getirdi. Bakan Selçuk, yenilikleri takip etmenin önemine dikkat çekerek, “Bugün dünyaya baktığımızda gördüğümüz farklı bir manzara var. Dünya farklı bir yere gidiyor. 2040’lara doğru yepyeni bir dönemden, çağdan bahsediyoruz. Tekillik çağı bunlardan biri. Tekillik çağının belli başlı hususiyetlerinden biri; aynı bedende fiziksel biyolojik ve yazılımsal olanın mümkün olduğu bir çağ. Robotlara organik bir takım organların eklendiği bir çağ. Bugün ilkokulda okuyan çocuklarımızın nasıl bir geleceğe yöneldiğinin ipucu. Elbette bu tekillik çağı dediğimiz çağda insan beynine yazılım yüklenmesi, beyninden geçenlerin uzaydan okunabilmesi gibi farklı teknolojilere şahitlik edeceğiz. Zemin olmadan şekil yapmanın faydası yoktur. Bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bütün beyinleri, insanları kucaklayarak yapmazsak bir yere varıp mesafe almamız mümkün değil. Bizim dememiz gereken ben yerine hepimiz, biz demeliyiz. Bu işin ehli kimdir meselesi çok önemli dedi.

ETİK MESULİYETE İHTİYACIMIZ VAR

Bilimi içselleştirmenin yeterli olmadığını, bilimin ahlakla yıkanması gerektiğini belirten Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Eğer etik bir mesuliyeti olmazsa bilimin, sermayenin güdümünde sadece sermaye ve finans sektörüne yönelik olarak bir takım çabaların aracı haline gelen, hizmetkarı olan bir bilim ortaya çıkar. Zaten bugünkü dünyaya baktığımızda dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerinde yetişmiş olan inanları dünyaya en çok zarar veren insanlar olarak görüyoruz. 2008 ekonomik krizini düşünün, bunlar okumuş insanlar ama dünyaya çok büyük zarar verdiler. Bugün şikayet ettiğimiz iklimle, açıkla ilgili mesele hepsi bilimin ahlakla yıkanmamasıyla doğrudan doğruya ilgili, yani etik bir mesuliyete ihtiyacımız var.”

Her fikir bir tohumdur

  • Üniversitelerin dünya statüsünde olması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, “Bu çağın devşirmesi; çok iyi üniversite kurarak dünyanın en başarılı çocuklarını buraya davet etmekle olur. Çok iyi üniversiteler, çok iyi eğitim kurumlarınız yoksa bu ülkenin çocuklarını devşirme yoluna gidebilir diğer ülkeler. Her fikir bir tohumdur. Her tohumun nelere gebe olduğunu kestirmek mümkün değil. İlk defa kurulan bir üniversiteye çok yüksek puanla gelen öğrenci ve ailelerin hayallerinden biz mesulüz. Öğrencilerin neden bu üniversiteyi seçsin sorusuna hemen cevap verebilecek konumda olmalıyız. Öğrencilere mesajımız olmalı” diye konuştu.

Gençlere 15 milyonluk destek
GÜNDEM
Gençlere 15 milyonluk destek
Büyük barış harekatı

Büyük barış harekatı

​Mehmetçik ve Milli Ordu Fırat'ın doğusunda hedefleri vuruyor.
İkinci aşamaya geçildi

İkinci aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
10 maddedeBarış Pınarı

10 maddede
Barış Pınarı

​Barış Pınarı Harekatı bölgede çok şeyi değiştirecek.
Gün milli birlik günü

Gün milli birlik günü

​Türkiye böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak
ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’yi kim yönetiyor?

​ABD'li Senatör: CIA ve FBI Trump'a karşı savaşıyor.
Evanjeliklerin<br>hedefi Türkiye

Evanjeliklerin
hedefi Türkiye

​Barış Pınarı Harekatı ABD'li Evanjelikleri çıldırttı.

PYD ilk bombardımanda dağıldı

PYD ilk bombardımanda dağıldı

​200'den fazla terörist kaçtı, örgüt infaz emri çıkardı
Yavuz ve Fatih'i<br>20 gemi koruyor

Yavuz ve Fatih'i
20 gemi koruyor

​Güney Rum Yönetimi ve destekçileri Yavuz'u gözetliyor.
Küresel kriz <br>işaretleri artıyor

Küresel kriz
işaretleri artıyor

Dünya genelinde özel sektörün borcu 19 trilyon dolara dayandı.

181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den PKK itirafı

ABD'den PKK itirafı

'Obama döneminde PKK ile ortaklık yapıldı'
Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

​Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK kara operasyonuna başladı.
Macaristan dik durdu

Macaristan dik durdu

​AB'nin küstah bildirisi Macaristan vetosuna takıldı.
Çelik duvarlı merkez

Çelik duvarlı merkez

Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı yönettiği merkez ile ilgili tüm detaylar.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.