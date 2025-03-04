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Bilirkişi davasında Suat Toktaş'a tahliye kararı: Beş kişi beraat etti

Bilirkişi davasında Suat Toktaş'a tahliye kararı: Beş kişi beraat etti

15:254/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
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Suat Toktaş'ın tutukluluk hali devam edecek
Suat Toktaş'ın tutukluluk hali devam edecek

İstanbul’da bir bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterildiği iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada ilk dava bugün görüldü.


Telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin hakim karşına çıkan sanıkların davasında mütalaa açıklandı.


Suat Toktaş'ın tutukluluk hali devam edecek


Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'u 6’şar yıldan 14’er yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4’er yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.


Savcılık, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İstanbul
#Suat Toktaş
#savcılık

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