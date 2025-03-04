Bilirkişi davasında Suat Toktaş'a tahliye kararı: Beş kişi beraat etti

İstanbul’da bir bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterildiği iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada ilk dava bugün görüldü.
Telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin hakim karşına çıkan sanıkların davasında mütalaa açıklandı.
Suat Toktaş'ın tutukluluk hali devam edecek
Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'u 6’şar yıldan 14’er yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4’er yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Savcılık, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.