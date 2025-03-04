Bilirkişi davasında Toktaş'a tahliye kararı: Beş isim beraat etti

Alınan savunmaların esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un, "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" iddiasıyla 6 yıldan 14 yıla, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker'in ise "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapislerini talep etti.