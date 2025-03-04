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Bilirkişi davasında Toktaş'a tahliye kararı: Beş isim beraat etti

Bilirkişi davasında Toktaş'a tahliye kararı: Beş isim beraat etti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:254/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bilirkişi davasında karar
Bilirkişi davasında karar

İstanbul’da bir bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterildiği iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi. Diğer 5 isim ise beraat etti.

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada ilk dava bugün görüldü.


Telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin hakim karşına çıkan sanıkların davasında mütalaa açıklandı.


  • Alınan savunmaların esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un, "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" iddiasıyla 6 yıldan 14 yıla, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker'in ise "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapislerini talep etti.

Beş isme beraat


54. Asliye Ceza Mahkemesi 34 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın tahliyesine karar verdi, davada yargılanan diğer 5 isim ise beraat etti.


Savcılık bilirkişi davasında Suat Toktaş ve 4 gazetecinin tahliye kararına itiraz edecek.


#İstanbul
#Suat Toktaş
#savcılık
#halk tv

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