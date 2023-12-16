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Bakan Özhaseki 'Binaların da artık bir kimliği olacak' diyerek duyurdu: 81 ilde eş zamanlı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Bina Kimlik Sistemi’ni hayata geçirdiklerini duyurdu. Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda ‘Bina Kimlik Sistemi’nin faaliyette olduğunu belirtti.

11:12 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:17 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özhaseki, 144 bin binada, “Bina Kimlik Sistemi”ne geçildiğini belirtti.
Özhaseki, 144 bin binada, “Bina Kimlik Sistemi”ne geçildiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla ‘Bina Kimlik Sistemi’ni hayata geçirdi. ‘Bina Kimlik Sistemi’ ile kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi durumların önüne geçilecek. Binaların girişlerine asılacak kare kod uygulamalarının akıllı cihazlarla okutulmasıyla yapı hakkında detaylı bilgiye kolayca erişilecek.

81 ilde eşzamanlı ‘Bina Kimlik Sistemi’ne geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda binaların da artık bir kimliğinin olacağını belirterek,
“Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz ‘Bina Kimlik Sistemi’ ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise, e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler”
ifadelerini kullandı.
  • Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda ‘Bina Kimlik Sistemi’ne geçildiğini bildirdi.

Denetlenen binaya dijital kimlik belgesi asılacak

Bakan Mehmet Özhaseki’nin paylaştığı videoda, uygulama ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz ise, Bina Kimlik Sistemi’nin AR-GE çalışması sonucu ortaya çıkarıldığını söyledi. Kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istenmeyen etkilerin yaşanmaması için belirli periyotlarla kontrollerin yapılacağını ifade eden Yorulmaz,
“Denetim faaliyeti sona eren bir binada kimlik belgesi takılması aşamasında ekip arkadaşlarımız dijital kimlik belgesini oluşturuyor, binaya gidip monte ediyor”
dedi.
  • Yorulmaz, 2021’den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgileri oluşturulmak suretiyle onların da denetime katılmasının hedeflendiğini kaydetti.



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
#Konut
#Bina Kimlik Sistemi
9 dakika önce
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