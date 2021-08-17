Gündem Binanın sallandığını gördü 13 kişiyi çıkmaya ikna ederek kurtardı
KASTAMONU

Binanın sallandığını gördü 13 kişiyi çıkmaya ikna ederek kurtardı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nda oturan üniversite öğrencisi Özcan Acar (21), sel sırasında binanın sallandığını fark edince 13 kişiyi dışarı çıkmaya ikna edip, kurtulmalarını sağladı.

Haber Merkezi DHA
Binanın sallandığını gördü 13 kişiyi çıkmaya ikna ederek kurtardı
Binanın sallandığını gördü 13 kişiyi çıkmaya ikna ederek kurtardı.

Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde 8 katlı, 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı, Ezine Çayı'nın taşmasından yaklaşık 6 saat sonra yıkıldı. Binanın 8'inci katında oturan üniversiteli Özcan Acar, sel sularının yükselmesiyle binanın sallandığını fark edince dışarı çıkmak istedi.

13 KİŞİYİ İKNA ETTİ

Acar, suyun yükselmesi nedeniyle alt katlardan üst katlara çıkanları da dışarı çıkmaları için ikna etmeye çalıştı. Acar, annesi, kız kardeşi ve babaannesiyle birlikte ikna ettiği 13 kişiyle binanın arka tarafında 1'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. 13 kişi, karşıdan atılan ipe tutunarak kurtuldu. Dakikalar sonra ise Ölçer Apartmanı yıkıldı.

'HAYATTA OLDUĞUMUZA İNANAMIYORUM'


Özcan Acar, sel sularının yükselmesiyle dışarıda olan babasının kendisini telefonla arayarak uyardığını söyledi. Acar, yaklaşık 3 saat binada kaldıklarını ve apartmanın sallanmaya başladığını fark ettiğini anlatarak, "Herkes üst kata bizim eve kaçıyordu. Onlara da apartmanın yıkılacağını, sallandığını söyledim; ama gelmediler. Kimisi çocuklarının boğulmasından endişe etti kimisi de binanın daha yeni olduğunu ve yıkılmayacağını söyleyerek gelmedi. 20 kadar kişi binada kaldı. Apartmanda bağırmaya başladım. 'Dışarı çıkmamız lazım, herkes aşağı insin' dedim. Sürekli bağırıyordum. Zaten herkesin kapısı açıktı sonra ikna ettiklerim oldu. 13 kişi hızla aşağı indik. Elektrikler yoktu. Çok kötüydü. Birinci kattaki evin balkonundan atladık. Su seviyesi göğsümüze geliyordu. Kimimiz kumlara girdik. Genç olanlar uzun mesafe atlayabildi. Yan binaya geçip oradan üç kişinin attığı ip ile kurtulduk. Hayatta olduğumuza hala inanamıyorum" dedi.


'BİZ ÇIKTIKTAN 20 DAKİKA SONRA BİNA YIKILDI'


Özcan Acar, 85 yaşındaki babaannesini de kurtardığını söyleyerek, bu sırada ağlayan çocuklardan çok etkilendiğini kaydetti. Acar, "Apartmanda çocuklar vardı, ağlıyorlardı. Bana 'Ağabey gitme, ağabey ne yapacağız?' diyorlardı. Apartmanın yıkılacağını söyledim 'Hemen aşağı inmemiz lazım' dedim; ama gelmediler. İkna edemedim. Korktular aşağı inmekten, sele kapılacaklarını düşündüler. Herkese söyledim apartmanın yıkılacağını, sallandığını söyledim; ama gelmediler. Kimisi çocuklarının boğulmasından endişe etti kimisi de binanın daha yeni olduğunu ve yıkılmayacağını söyleyerek gelmedi. 20 kadar kişi binada kaldı. Kurtulduk. Biz çıktıktan 20 dakika sonra bina yıkıldı" diye konuştu.

'KOMŞULARIMIZ ÖLDÜ'

Baba Ayhan Acar ise selin meydana geldiği gün dışarıda olduğunu anlatırken, "Sel gelince binanın çaya bakan tarafında duvar yıkılıyor. Oğlum merdivenlerin gittiğini ve binanın temelinin gittiğini görüyor. Binanın yıkılacağını tahmin ediyor. O anda merdiven başında ışıklar yok. Bağırıyor oğlum. Birinci katın balkonundan arka binanın çevre duvarına geçiyorlar. Oradan iple yukarıdaki mahalleye geçiyorlar. Evim yıkıldı, canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Komşularımız öldü" dedi.

Bozkurt'taki sel felaketinde ağır hasar alan altı katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.
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İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.
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Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.
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Bozkurt'taki sel felaketinde ağır hasar alan altı katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Çevredeki bazı vatandaşlar yıkımı gözyaşlarıyla izledi.

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı.
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Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.
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Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak.
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan 113 yıllık camide hummalı çalışma
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Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.
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İlçe merkezindeki, 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı. Sular çekildikten sonra, caminin duvarlarında yaklaşık 2 metreyi aşan selin izleri balçıkla birlikte geride kaldı.
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Camide balçığın temizlenmesi için askerler ve Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri çalışma yürütüyor. Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, ilçede büyük bir felaket yaşandığına işaret etti.
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Vatandaşların sele hazırlıksız yakalandığını anlatan Bilgiç, Cami cemaatimiz de sele hazırlıksız yakalandı. Cemaatimizin eşyaları var. Camiminiz mihrabı, minberi, yerden 2,5 metreye kadar çamur içinde. Bu millet bu camiyi eski haline, eskisinden daha güzel hale getirecek canlılığa sahiptir. dedi.
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Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan 113 yıllık camide hummalı çalışma
Sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 113 yıllık cami balçıkla kaplandı. Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, vatandaşların sele hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Cami cemaatimiz de sele hazırlıksız yakalandı. Cemaatimizin eşyaları var. Camiminiz mihrabı, minberi, yerden 2,5 metreye kadar çamur içinde. Bu millet bu camiyi eski haline, eskisinden daha güzel hale getirecek canlılığa sahiptir." dedi.


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