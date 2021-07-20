Gündem Bir babanın en acı bayramı Cenazeyi gözyaşlarıyla teslim aldı
ANTALYA

Bir babanın en acı bayramı: Cenazeyi gözyaşlarıyla teslim aldı

Antalya’nın Serik ilçesinde kayboluşunun ikinci gününde deredeki köprü altında cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundan babası tarafından alındı. Kızının tabutuna bakan acılı baba Kurban Bayramında en büyük acıyı yaşadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ecrin Keskin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Bir babanın en acı bayramı: Cenazeyi gözyaşlarıyla teslim aldı
Ecrin Keskin ve babası Ferhat Keskin

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin’in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. Aramasına rağmen torununu bulamayan babaanne ve komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından polis ve arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Küçük Ecrin’in seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi’ne düşmüş olabileceğinden değerlendirilerek balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı.

Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi. İkinci gün devam eden aramalarda gündüzde bir ize ulaşılamadı.


Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'den kahreden haber geldi
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Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'den kahreden haber geldi

Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Dün akşam saatlerinde Beşgöz Deresi’nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalara ağırlık verildi.

DHA

Gece saat 22. 00 sıralarında Ecrin’in cansız bedeni bölgede arama çalışmalarını sürdüren vatandaşlar tarafından bulundu.

DHA

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ecrin Keskin’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

DHA


Acı haberle yıkılan aile sabah saatlerinde morga geldi. Kurban Bayram’ında acıların en büyüğünü yaşayan baba, kızının tabutunun cenaze aracına konuluşu esnasında gözyaşlarına boğuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ecrin Keskin'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından helallik için baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören babaanne Fatma Keskin, "1 ay baktım, 2 gün bakamadım. Ecrinim gitti" diyerek ağıt yaktı.

Anne Zübeyde Keskin'in de güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Helalliğin alınmasının ardından cenaze, Kadriye Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ecrin Keskin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
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Arama kurtarma ekiplerinin saat 16:00 da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalarından sonuç alınamayınca umutlar sabaha kaldı.
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Bölgede Ecrin’den bir iz arayan arama kurtarma ekipleri suyu keserek seviyesini düşürüp didik didik aradıkları dere yatağında çalışmalara sabah yeniden başlayacak.
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Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu.
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Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, Beşgöz deresi ve çevresinde Deniz Polisi ile İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dere içinde bir terlik bulundu ancak aile, terliğin Ecrin’e ait olmadığını söyledi.
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Gece geç saatlere kadar demir çubuklarla didik didik aranan dere ve çevresinde Ecrin’e ait bir ize rastlanılmadı.Ecrin için arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı bildirildi.
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Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
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Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
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Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde ekipler çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin için alarma geçti.


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