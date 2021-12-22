‘Bir haftadır ekmek yok diyen’ vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar abi

İstanbul'da 'Halk Ekmek büfelerinin kapalı tutulduğu, bu nedenle de önlerinde kasıtlı olarak kuyrukların oluşturulduğu' iddiaları ortaya atılmıştı. Halk Ekmek büfelerinin günlerce açılmadığı ve ekmek yollanmadığına yönelik vatandaşların tepkileri de gündeme gelmişti.
'BİR HAFTADIR YOK'
Sosyal medyada bu iddiaları doğrular nitelikte bir video yayımlandı. Bir vatandaş, İBB Halk Ekmek büfesinde bir haftadır ekmek bulamadığını söyledi. Bir büfeye giden ve o anları kayıt altına alan şahıs, Halk Ekmek satıcısından da itiraf gibi bir cevap aldı.
"DÜŞÜNSELER YOLLARLAR"
“Burası halk ekmeğin satıldığı yer. Bir haftadır geliyorum ekmek yok. Şimdi gene soracağım" diyerek büfeye yaklaşan şahıs, "Ekmek niye yok? Sabahları insanlar kahvaltı yapacak" sorusunu yöneltti. Büfe sahibi, "Yollamıyorlar abi. Saat 11’de gelir. Düşünseler yollarlar" diyerek tepkili vatandaşa cevap verdi.