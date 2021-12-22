Gündem Bir haftadır ekmek yok diyen vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap Yollamıyorlar abi
İSTANBUL

‘Bir haftadır ekmek yok diyen’ vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar abi

İstanbul'da bir kişi, İBB Halk Ekmek büfesinde bir haftadır ekmek bulamamasına tepki gösterdi. Bir büfeye giden vatandaş, "Ekmek niye yok? Sabahları insanlar kahvaltı yapacak" sorusu karşısında büfe sahibinden "Yollamıyorlar abi. Saat 11’de gelir. Düşünseler yollarlar" cevabını aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Bir haftadır ekmek yok diyen’ vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar abi
O anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'da 'Halk Ekmek büfelerinin kapalı tutulduğu, bu nedenle de önlerinde kasıtlı olarak kuyrukların oluşturulduğu' iddiaları ortaya atılmıştı. Halk Ekmek büfelerinin günlerce açılmadığı ve ekmek yollanmadığına yönelik vatandaşların tepkileri de gündeme gelmişti.

'BİR HAFTADIR YOK'

Sosyal medyada bu iddiaları doğrular nitelikte bir video yayımlandı. Bir vatandaş, İBB Halk Ekmek büfesinde bir haftadır ekmek bulamadığını söyledi. Bir büfeye giden ve o anları kayıt altına alan şahıs, Halk Ekmek satıcısından da itiraf gibi bir cevap aldı.

‘Bir haftadır ekmek yok’ diyen vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar ağabey
OYNAT 00:43
‘Bir haftadır ekmek yok’ diyen vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar ağabey
İstanbul'da bir vatandaş, İBB Halk Ekmek büfesinde bir haftadır ekmek bulamamasına tepki gösterdi. “Burası halk ekmeğin satıldığı yer. Bir haftadır geliyorum ekmek yok. Şimdi gene soracağım” diyerek bir büfeye giden vatandaş, “Ekmek niye yok? Sabahları insanlar kahvaltı yapacak” sorusu karşısında büfe sahibinden “Yollamıyorlar abi. Saat 11'de gelir. Düşünseler yollarlar” cevabını aldı.

"DÜŞÜNSELER YOLLARLAR"

“Burası halk ekmeğin satıldığı yer. Bir haftadır geliyorum ekmek yok. Şimdi gene soracağım" diyerek büfeye yaklaşan şahıs, "Ekmek niye yok? Sabahları insanlar kahvaltı yapacak" sorusunu yöneltti. Büfe sahibi, "Yollamıyorlar abi. Saat 11’de gelir. Düşünseler yollarlar" diyerek tepkili vatandaşa cevap verdi.


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