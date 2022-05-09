Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek?: Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN PLAN

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİYE DAİR GELİŞMELER

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TBMM'YE GELİYOR

Bir haftalık aradan sonra yeniden çalışmalara başlayacak olan TBMM'ye bu ay içinde gündeme alınması planlanan 3600 ek gösterge konusu da Kabine'de ele alınacak.

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Yasanın kapsamı ve Hazineye maliyetinin ne olacağına dair yapılan çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından paylaşılacak.

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