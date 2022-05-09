Gündem Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında
POLİTİKA

Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek?: Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün toplanacak. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer alacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek? Suriyelilerin Ülkesine Geri Dönüş Planı Ne? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN PLAN

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİYE DAİR GELİŞMELER

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TBMM'YE GELİYOR

Bir haftalık aradan sonra yeniden çalışmalara başlayacak olan TBMM'ye bu ay içinde gündeme alınması planlanan 3600 ek gösterge konusu da Kabine'de ele alınacak.

Yasanın kapsamı ve Hazineye maliyetinin ne olacağına dair yapılan çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından paylaşılacak.

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