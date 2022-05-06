Eve dönüşe sivil katkı

Suriye kuzeyine 1 milyon sığınmacının dönüşüne olanak sağlayacak projede sivil toplum kuruluşlarının da aktif rol alması bekleniyor. Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İhsan Açık ve İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, ‘eve dönüş’ çalışmalarını anlattı.

KONUT PROJESİNDE AKTİF ROL

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, “Bugüne kadar bölgede 57 bin briket ev yapımı tamamlandı. Sadakataşı Derneği olarak bu evlerin 5 bin tanesini biz tamamladık. Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güvenli ortamlar oluşturularak barınma ve iş imkanları sağlanması suretiyle gönüllü geri dönüşleri gerçekleştirecek bu projenin bölgenin refahı ve güvenliği için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Briket evlerde olduğu gibi toplu konut projelerinde de aktif olarak bulunacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

TDV CAMİ, OKUL YAPIMINA YOĞUNLAŞACAK

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da “Güvenli bölgede yaptığımız briket evler var. Ayrıca bazı yerlerde briket evlerden daha kapsamlı yaptığımız evlerimiz var. Okul ve cami inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın öngördüğü ve talimat verdiği şekilde gönüllü dönüş projesinde yer alacağız. Türkiye’deki huzurlu ortamlarını gönüllü dönüş yapacakları bölgede sağlayacağız. Projede yer alacak cami, Kur’an kursu ve okul yapımlarında daha aktif rol alacağız” diye konuştu.

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ARINMADAN KALKINMA ADIMLARI ATILMALI

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın da Suriye’deki yardım çalışmaları kapsamında, ilk etapta savaş mağdurlarının çadırlara yerleşmelerini sağlamaya çalıştıklarını daha sonra 2019 yılında briket evleri yapmaya başladıklarını hatırlattı. Aydın, şöyle konuştu: “Suriye’de 25 bin briket ev inşa ettik. Bu evler Suriye’den Türkiye’ye göçün önlenmesine önemli katkılar sundu. Şu anda Yaşam Evi Projemizle içinde mutfağı ve banyosu bulunan insan onuruna yakışır ve daha yaşanabilir yaşam evleri inşa ediyoruz. Fakat insanların Suriye’ye geri dönebilmeleri için gerekli şartların oluşması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ‘onurlu ve gönüllü geri dönüş’ ifadesi oldukça önemlidir. Bu insanların onurlu ve gönüllü olarak geri dönebilmeleri için başta güvenlik riskleri olmak üzere barınmadan kalkınma çalışmalarına kadar önemli adımların atılması gerekiyor.”