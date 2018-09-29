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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bir ödül eksik!

Darbe girişiminde sela okuduğu için imam ve müezzinleri darp edenler, uzayan dava süreçlerinin ardından ya tahliye edildi ya da beraat etti. Mağdurlar isyan ederken avukat Zeki Arıtürk, “Davalar uzatılarak kamuoyu hassasiyeti soğutuldu” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
İzmir’de 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamı darp edenler, güvenlik kameralarına takılmıştı.
İzmir’de 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamı darp edenler, güvenlik kameralarına takılmıştı.

15 Temmuz’da sela okudukları için darbeciler tarafından darp edilen din görevlileri, mahkeme kararlarıyla şok yaşadı. İzmir, Bursa ve Tekirdağ’da sonuçlanan davalarda darbe destekçileri bir bir salıverildi. İzmir, Bursa ve Tekirdağ’da imam ve müezzinleri darp eden darbecilere beraat, şartlı tahliye ve para cezaları verilmesi büyük tepkiye neden oldu.

DARBECİLER SERBEST

O gece darp edilen 15 imam ve müezzinin avukatı Zeki Arıtürk, “Tüm deliller ortada olmasına rağmen ilk karar İzmir’de verildi ve 23 sanığın hepsi beraat etti. İzmir Torbalı’da 3 kişi yargılanıyor, kadınlardan biri zaten Yunanistan’a kaçmış. Hatta Yunanistan’dan Almanya’ya geçiyor. Şimdi Almanya’daki mercilerden bir şey yapmalarını bekliyoruz. Camilerin camlarını kıran, imamlarımıza saldıran darbeciler serbest” diye konuştu. Avukat Arıtürk, “Dava süreçleri uzatılarak kamuoyu hassasiyeti soğutuldu.15 Temmuz’un üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Saldıran adamların görüntüleri var. Hüküm giymelerini sağlayacak bütün deliller var. Gidip mart ayında duruşma veriyorlar düşünün” dedi.

Nurdoğan Akın

İtiraz edeceğim

Kararlara tepki gösteren Bursa Orhangazi’den imam Nurdoğan Akın, “Sela okuduğumuz için saldırıya maruz kaldık ve ceza verilmedi. Bizim cumhurbaşkanımıza, devletimize hakaret ettiler. Ruhen, bedenen ben bu kararı kabul etmiyorum. Şu an hepsi dışarıda, bunu kabul etmek mümkün değil. Karardan memnun değilim ve itiraz edeceğim” ifadelerini kullandı. Tekirdağ Ergene’den İmam Faruk Açıkgöz de, “Sela okuduğumuz için yumruklamışlardı şimdi ‘şartlı tahliye’ diyerek salıverdiler. Diyecek bir şey kalmadı” diye isyan etti.

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