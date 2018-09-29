Bir ödül eksik!

15 Temmuz’da sela okudukları için darbeciler tarafından darp edilen din görevlileri, mahkeme kararlarıyla şok yaşadı. İzmir, Bursa ve Tekirdağ’da sonuçlanan davalarda darbe destekçileri bir bir salıverildi. İzmir, Bursa ve Tekirdağ’da imam ve müezzinleri darp eden darbecilere beraat, şartlı tahliye ve para cezaları verilmesi büyük tepkiye neden oldu.

DARBECİLER SERBEST

O gece darp edilen 15 imam ve müezzinin avukatı Zeki Arıtürk, “Tüm deliller ortada olmasına rağmen ilk karar İzmir’de verildi ve 23 sanığın hepsi beraat etti. İzmir Torbalı’da 3 kişi yargılanıyor, kadınlardan biri zaten Yunanistan’a kaçmış. Hatta Yunanistan’dan Almanya’ya geçiyor. Şimdi Almanya’daki mercilerden bir şey yapmalarını bekliyoruz. Camilerin camlarını kıran, imamlarımıza saldıran darbeciler serbest” diye konuştu. Avukat Arıtürk, “Dava süreçleri uzatılarak kamuoyu hassasiyeti soğutuldu.15 Temmuz’un üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Saldıran adamların görüntüleri var. Hüküm giymelerini sağlayacak bütün deliller var. Gidip mart ayında duruşma veriyorlar düşünün” dedi.

Nurdoğan Akın

İtiraz edeceğim

Kararlara tepki gösteren Bursa Orhangazi’den imam Nurdoğan Akın, “Sela okuduğumuz için saldırıya maruz kaldık ve ceza verilmedi. Bizim cumhurbaşkanımıza, devletimize hakaret ettiler. Ruhen, bedenen ben bu kararı kabul etmiyorum. Şu an hepsi dışarıda, bunu kabul etmek mümkün değil. Karardan memnun değilim ve itiraz edeceğim” ifadelerini kullandı. Tekirdağ Ergene’den İmam Faruk Açıkgöz de, “Sela okuduğumuz için yumruklamışlardı şimdi ‘şartlı tahliye’ diyerek salıverdiler. Diyecek bir şey kalmadı” diye isyan etti.