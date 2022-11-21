Gündem Bir terörist daha teslim oldu Evlat nöbetinde 39uncu buluşma
DİYARBAKIR

Bir terörist daha teslim oldu: Evlat nöbetinde 39'uncu buluşma

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim olduğunu ve Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 39'uncu buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu. Teröristin 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ve arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Bir terörist daha teslim oldu: Evlat nöbetinde 39uncu buluşma
Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ve arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirtildi.

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Ayrıca teröristin ailesinin Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinde olduğu belirlendi. Böylece ikna çalışmaları sonucu 2022'de teslim olan terörist sayısı 109'a yükselirken, evlat nöbetinde 39'uncu buluşma gerçekleşecek.

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