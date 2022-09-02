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ANKARA

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4’üncü yılında: 37 aile çocuğuna kavuştu

Ailelerin, PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı ‘Evlat Nöbeti’ 4’üncü yılına giriyor. Evlat nöbetindeki sayı 304'e çıktı. Büyük dayanışma ve kararlılıkla süren oturma eylemi sayesinde 37 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Anne Zeliha Eslek, “Yarın herkesi buraya bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Herkes gelip bize destek olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4’üncü yılında: 37 aile çocuğuna kavuştu
İmmihan Nilifırka

3 Eylül 2019’da PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutmaya başlayan Diyarbakır Anneleri, 3 yıllık bekleyişlerine devam ediyor. Anne Hacire Akar’ın başlattığı eylemlerde evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, nöbete katılım da günden güne artarak dün itibariyle 304’e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla 3 yıldır sürdürülen oturma eylemi sayesinde 37 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların “geri dön” çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu. Gelen her evlat için sevinç gözyaşı döken aileler aynı mutluluğu yaşama ümidiyle ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP İl Binası önündeki çadırda bekleyişlerini sürdürdü.

EYLEMLER YAYILDI SINIRLARI AŞTI

Diyarbakır’daki evlat nöbeti, İzmir, Hakkari, Van ve Muş’a, ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e uzandı. Çocuklarını isteyen ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP’liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü.

TÜM KESİMLERDEN DESTEK GÖRDÜLER

Oturma eylemi yapan ailelerin kendilerinden koparılan evlatlarını istediği haklı talebini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi. Diyarbakır Anneleri’ni siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam eden ve 3 yılı geride bırakan aileler, 3 Eylül’de 4’üncü yılına girecek oturma eylemine Türkiye’den destek bekliyor.

Zeliha Eslek
Zeliha Eslek

Gelip bize destek olun

  • Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu İsa için oturma eylemi yapan anne Zeliha Eslek de oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti. Eslek, en kısa zamanda çocuklarına kavuşmayı umut ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “4’üncü yılımıza giriyoruz. Anne ve babalar, hepimiz burada oturuyoruz, içimiz kan ağlıyor. Ne bayramımız ne gündüzümüz ne de gecemiz var. İnşallah çocuklarımızın hepsi döner. 3 Eylül’de herkesten destek istiyoruz, herkesi buraya bekliyoruz. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum; herkes gelip bize destek olsun.”

İmmihan Nilifırka
İmmihan Nilifırka

Başka aileler yaşamasın

Bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, çocukların anne ve babalarından kopartılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Kimsenin evlatlarını ellerinden almaya hakkının olmadığını belirten Nilifırka, büyük zorluklarla büyüttükleri evlatlarına kavuşmayı temenni ettiklerini kaydetti. “HDP ve PKK’nın bunu bize yaşatmaya hakkı yok. 81 il’e çağrım; gelip bize destek olup sesimize ses olsunlar” diyen Nilifırka aynı acıları başka ailelerin yaşamaması için bu eylemin önemli olduğunu vurguladı.

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