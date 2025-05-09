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Bir yaşında çocuğu vardı iki yıllık evliydi: Fatma Yılmaz kocası tarafından canice katledildi

Bir yaşında çocuğu vardı iki yıllık evliydi: Fatma Yılmaz kocası tarafından canice katledildi

16:059/05/2025, Cuma
IHA
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Bir yaşında çocuğu vardı iki yıllık evliydi: Fatma Yılmaz kocası tarafından canice katledildi
Bir yaşında çocuğu vardı iki yıllık evliydi: Fatma Yılmaz kocası tarafından canice katledildi

Osmaniye'de iki yıllık eşi tarafından öldürülen bir çocuk annesi Fatma Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay saat 04.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce evlenen Fatma Yılmaz ile eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Fatma Yılmaz, eşi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Yılmaz'ın yapılan müdahalesinde, hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Gözaltına alınan eş S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin bir yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.




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