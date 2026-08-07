Bitlis’in ‘Panterleri’ zirveye hazırlanıyor

Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen “Savaşçı Yarışması”nda geçen yıl üçüncülük elde eden Bitlis Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı personeli, bu yıl birincilik hedefiyle eğitimlerini yoğun tempoda sürdürüyor.

ZORLU EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Terörle mücadele başta olmak üzere her türlü operasyona hazırlanan “Panterler” timi, güç ve dayanıklılık parkurları, atış eğitimleri, gece intikali, el yapımı patlayıcı tespiti, iz ve emare takibi ile yaralı tahliyesi gibi birçok operasyonel alanda eğitim görüyor. Personel ayrıca stres altında görev yapma, hızlı karar verme ve takım koordinasyonunu geliştirmeye yönelik uygulamalara da katılıyor.

1,5 AY HAZIRLANDIK

Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı 1. JÖH Tim Komutanı Jandarma Teğmen Halil Can Azat, yarışmanın fiziksel dayanıklılık, atış kabiliyeti, muharebe becerisi ve takım uyumunu ölçen önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, yarışmaya 1,5 aylık yoğun hazırlık süreciyle katıldıklarını söyledi. Özel Harekat Timi Unsur Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Aykut Aktaş ise geçen yıl elde edilen üçüncülüğün birlik için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu yıl hedeflerinin birincilik flamasını Bitlis’e getirmek olduğunu ifade etti.

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