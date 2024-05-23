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'Biz çok geride kaldık' diyen Yunan Bakan Türkiye'yi övdü: Büyük bir alana girdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

22:29 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türkiye'nin tersanecilikte çok ilerlediğini ifade etti.
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türkiye'nin tersanecilikte çok ilerlediğini ifade etti.

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dendias, Yunanistan Savunma, İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ilişkin meclis oylaması öncesinde Parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine değindi.

Yunanistan'ın Ukrayna ve Filistin'e coğrafi yakınlığına dikkati çeken Dendias, "Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı, azınlığın tanımına ilişkin uluslararası anlaşmaları sorgulayan bir komşu varsa bu varlığa karşı bir tehdittir. Ülkemizin hem yasal hem de coğrafi sınırları tehdit ediliyor." dedi.

Öte yandan, Dendias Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerleme için şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur. Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."

İletişim Başkanı Altun: Yunanistan'la dostluğumuzu güçlendirecek her türlü girişime destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, burada yaptığı konuşmada; "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs Pazartesi günü ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu, ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte, bölgesel ve küresel krizlere karşı ortak çözümler geliştirme potansiyellerinin ötesine geçmek için tüm koşullar oluşmuş durumdadır. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, 'Düşmanları değil, dostluğu artırmanın' tarafındayız, gayretindeyiz. Yunanistan'la da dostluğumuzu pekiştirecek ve güçlendirecek her türlü girişime destek vermeye hazırız" dedi.


#Nikos Dendias
#Yunanistan
#Tersane
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