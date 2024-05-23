Libya'nın beklenmedik hamlesi Yunan medyasını çıldırttı: 'Arkasında Türkiye var'

Norveç gemisi Ramford Hyperion, Yunanistan'ın hesabına, Doğu Akdeniz'de Girit adasının batısı ve güneybatısında mayıs ortalarında tamamladığı bir dizi sismik araştırmalar gerçekleştirdi. Libya hükümeti, bu araştırmaların, Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı ve BM'ye bildirilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmada da gösterilen kıta sahanlığı bölgesi içinde yeralan sahalarda yapıldığı gerekçesiyle, Trablus'taki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis'e geçen hafta bir protesto notası verdi. Yunan elçi Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya hükümeti, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti.