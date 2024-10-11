Bölge ülkeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlerine taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırbistan ile savunma sanayi alanında güçlü iş birliklerinin mesajını veren Erdoğan, "Adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var. Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyder pey adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir. Biz siyasi liderlersek bu konularda kararı biz mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de, Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız." ifadelerini kullandı.