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Bölge ülkeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlerine taşıdı

Bölge ülkeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlerine taşıdı

20:1911/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyaret etti. Her iki ülkeyle çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret bölge basınında da geniş yer buldu. Arnavutluk medyasında Erdoğan'ın ziyareti sırasında Tiran yönetimine yönelik 'FETÖ ile mücadele' sözleri öne çıkarılırken, Kosova basınında Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi haberleri manşetlere taşındı. Sırbistan basını ise Erdoğan'ın "Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz" ifadesini ön plana çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan çıkarması bölge ülkelerin basınında geniş yankı buldu.

Çeşitli anlaşmaların imzalanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Lübnan ve Gazze mesajları bölge ülkelerin manşetlerinde yer aldı.

"Kardeşlik ve dayanışmanın sembolü"

Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ziyarete geniş yer verirken, haberde, Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekildi.

ATA haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği "İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü" sözlerini öne çıkardı.

Arnavutluk'un televizyon kanallarından Top Channel, Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini yansıtan ve internet sitesinde yer alan haberin manşetinde, "
Tiran'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'mesaj': FETÖ ile mücadeleye devam edeceğinizi umuyoruz
" ifadelerine yer verdi.
Balkanweb portalı ise haberinde, "
Erdoğan, Tiran'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını kınadı
" başlığını ön plana çıkardı.

Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.

Sırbistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyareti ve bölge ülkelerini ilgilendiren açıklamaları Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Hırvatistan medyasına da yansıdı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, Erdoğan'ın "
Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz
" ifadesini ön plana çıkardı. Tanjug'taki haberde ayrıca Erdoğan'ın, Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında
Sırbistan
'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladığı belirtildi.

Sırbistan Radyo Televizyonu ise Erdoğan'ın ekonomi alanındaki açıklamalarına vurgu yaparak, iki ülkenin sanayi alanında ilişkilerinin geliştirilmesi sözlerini öne çıkardı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, "
Erdoğan Belgrad'da: Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı teyit edildi
" başlığıyla basın toplantısındaki sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın özellikle Balkanlar'da barışın korunması, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde sağduyulu hareket edilmesine yönelik yaklaşımı üzerinde duruldu. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki gelişmeleri gündemine almasına vurgu yapıldı.
Bosna Hersek'in en çok okunan haber portalı Klix, Erdoğan'ın konuşmasının "
Balkanlar'ın huzur ve istikrarının devam ettirilmesi
" bölümünü ön plana çıkararak, "
Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım
" ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan

Hırvat Radyo Televizyonu ise Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, barışın korunması için Sırbistan ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapacaklarını açıklamasını okurlarına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini birçok televizyon kanalı takip ederken, haber portalları tüm gelişmeleri canlı olarak okurlarına duyurdu.

Kosova

Kosova basınında, Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti kapsamında duyurulan, Arnavutluk'a kamikaze
dron
hibe edilmesi haberleri manşetlere taşındı.

Ülkenin en büyük haber ajansı konumundaki KosovaPress, söz konusu habere geniş yer ayırdı. Belgrad ziyaretiyle ilgili olarak yerel basında, Erdoğan'ın Kosova ile diyalog konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e verdiği tavsiyeler öne çıktı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye ile Sırbistan arasında dosta güven düşmana korku salan iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırbistan ile savunma sanayi alanında güçlü iş birliklerinin mesajını veren Erdoğan, "Adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var. Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyder pey adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir. Biz siyasi liderlersek bu konularda kararı biz mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de, Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız." ifadelerini kullandı.


#Arnavutluk
#Sırbistan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Balkanlar

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