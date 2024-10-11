Bölge ülkeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlerine taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyaret etti. Her iki ülkeyle çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret bölge basınında da geniş yer buldu. Arnavutluk medyasında Erdoğan'ın ziyareti sırasında Tiran yönetimine yönelik 'FETÖ ile mücadele' sözleri öne çıkarılırken, Kosova basınında Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi haberleri manşetlere taşındı. Sırbistan basını ise Erdoğan'ın "Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz" ifadesini ön plana çıkardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan çıkarması bölge ülkelerin basınında geniş yankı buldu.
Çeşitli anlaşmaların imzalanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Lübnan ve Gazze mesajları bölge ülkelerin manşetlerinde yer aldı.
"Kardeşlik ve dayanışmanın sembolü"
Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ziyarete geniş yer verirken, haberde, Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekildi.
ATA haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği "İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü" sözlerini öne çıkardı.
Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.
Sırbistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyareti ve bölge ülkelerini ilgilendiren açıklamaları Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Hırvatistan medyasına da yansıdı.
Sırbistan Radyo Televizyonu ise Erdoğan'ın ekonomi alanındaki açıklamalarına vurgu yaparak, iki ülkenin sanayi alanında ilişkilerinin geliştirilmesi sözlerini öne çıkardı.
Bosna Hersek
Hırvatistan
Hırvat Radyo Televizyonu ise Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, barışın korunması için Sırbistan ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapacaklarını açıklamasını okurlarına aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini birçok televizyon kanalı takip ederken, haber portalları tüm gelişmeleri canlı olarak okurlarına duyurdu.
Kosova
Ülkenin en büyük haber ajansı konumundaki KosovaPress, söz konusu habere geniş yer ayırdı. Belgrad ziyaretiyle ilgili olarak yerel basında, Erdoğan'ın Kosova ile diyalog konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e verdiği tavsiyeler öne çıktı.