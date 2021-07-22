Gündem Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı sıkışan sürücü bir saatte kurtarıldı
BOLU

Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı sıkışan sürücü bir saatte kurtarıldı

Bolu'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, bir saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Bolu haberleri: Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı sıkışan sürücü bir saatte kurtarıldı
Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İHA

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Tekin, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

İHA

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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