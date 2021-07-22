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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: İkisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da beş aracın karıştığı trafik kazasında aynı aile üyesi 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 2’sinin çocuk olduğu kazada 2 kişide yaralanırken, olaya sebebiyet verdiği iddiası ile kazaya karışan sürücülerden birisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Son dakika Afyonkarahisarda zincirleme kaza: İkisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Burak Samet Ş. yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın (53) kullandığı 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İHA

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Yasin Çetin (41) yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara idaresindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

İHA

Kazada otomobildeki aynı aileden sürücü Yasin, Burcu (40), Zeynep Yaren (11) ve Başak Çetin (5) yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü Nasuh ile Kadriye Kardaş (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İHA

Cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Burak Samet Ş. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

11 yaşındaki çocuk babasından gizlice kaçırdığı araçla kaza yaptı
FOTOĞRAF 10
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Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K. evlerinin önünde park halindeki anahtarı babasında bulunan patrona ait cipin anahtarını gizlice alıp aracı çalıştırıp gezintiye çıktı.
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Evinden bir süre uzaklaşıp idaresindeki 06 DL 1654 plakalı cip ile ters yola giren E.K., karşıdan araçların geldiğini görünce panikleyerek kaldırıma çıkıp bir apartmanın bahçe duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.
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Kazada yaralanan E.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Acil serviste görevli doktorun şefkat gösterip yakından ilgilendiği çocuğun kaza sonrası çok korktuğu dikkat çekti.
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Kazada ise araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden trafik polisi tarafından kaldırılarak otoparka çekilirken, polis çocuğun ailesine ulaşarak kaza hakkında bilgi verdi.
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11 yaşındaki çocuk babasından gizlice kaçırdığı araçla kaza yaptı
Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, gizlice anahtarını aldığı babasının patronuna ait ciple çıktığı gezintide cadde kenarındaki duvara çarpıp yaralandı.


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