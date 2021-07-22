Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: İkisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti

Spor

Ghezzal aslan oluyor

Galatasaray, uzun süredir transfer etmek için çaba sarf ettiği Rachid Ghezzal konusunda mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-kırmızılı takım, Cezayirli oyuncuyu 3+1 yıllık sözleşme teklifi ile ikna etti. Ghezzal’ın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile görüşmeler devam ederken, anlaşma yakın.