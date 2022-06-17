Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Bolu Dağı tüneli açıldı mı?

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde 16 Mayıs'ta başlatılan genleşme derzi değişimi çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların planlanandan 3 gün önce bitmesinin ardından dubalar kaldırılarak İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.
Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin çalışmalar kapsamında ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılmıştı.
Öte yandan İstanbul yönünün ulaşıma açılmasıyla otoyolda normal seyrinde ilerleyen trafik akışı, dronla görüntülendi.