Gündem Ulaştırma Bakanlığı duyurdu Bolu Dağı tüneli açıldı mı?
BOLU

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Bolu Dağı tüneli açıldı mı?

Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı sorusu bir süredir pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde viyadük bakım çalışması nedeniyle kapalı bulunan İstanbul yönünde, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

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Haber Merkezi İHA
Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?
Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde 16 Mayıs'ta başlatılan genleşme derzi değişimi çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların planlanandan 3 gün önce bitmesinin ardından dubalar kaldırılarak İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin çalışmalar kapsamında ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılmıştı.

Öte yandan İstanbul yönünün ulaşıma açılmasıyla otoyolda normal seyrinde ilerleyen trafik akışı, dronla görüntülendi.

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