Bolu’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede Gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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OYNAT 00:52 Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



D-100 kara yolu İncirli mevkisinde, Topkapı istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araç sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. BiP'te paylaş

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