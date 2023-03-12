|
Reklam
Reklam
Gündem

Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada pencere ve kapıları söken iki kişi duvarın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan kişiler hastanede tedaviye alındı.

19:32 . 12/03/2023 Pazar
DHA
Bolu'da yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı.

Bolu'da yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı.

Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü. İki kişi çöken duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Enkaz altında kalan iki kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.


Yaralanan işçiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Bolu
#AFAD
#Enkaz
#Kentsel Dönüşüm
28 dakika önce
default-profile-img
Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez Hatay'da: MHP Lideri Bahçeli ile birlikte çadır kentte vatandaşın derdini dinlediler
Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar
Katar'ın gönderdiği konteyner evlerin bir kısmı daha Hatay'a ulaştı
Pakistan’ın deprem desteği devam ediyor
Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri yardımı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.