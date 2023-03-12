Bolu'da yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı.