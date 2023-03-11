Malatya'da 'pes' dedirten asılsız enkaz ihbarı: Yeri tespit edildikten sonra gözaltına alındı

Cenazelerini İBB'nin Zeytinburnu'ndaki Kozlu Gasilhanesi'ne getiren vatandaşlar, cenazelerini mezarlığa götürmek için İBB personelinden araç istediğinde "Şoför yok" cevabı aldı. Saatlerce gasilhanede beklemek zorunda kalan vatandaşlar duruma isyan ederek "Saat 14:30'da gasilhaneye geldik. Şu anda saat 16:26. Bir şoför bulup da bizi camiye gönderemiyorlar. Ondan sonra kalkmış "Bu şekilde ülke yöneteceğiz" diyorlar" dedi.