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Bolu'daki otel yangını faciasını araştıracak Meclis Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Bolu'daki otel yangını faciasını araştıracak Meclis Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

00:449/05/2025, Cuma
DHA
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Komisyon'un görev süresini uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Komisyon'un görev süresini uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış ve 78 kişi hayatını kaybetmişti. 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.

Bolu'nun Kartalkaya mevkisinde bir otelde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespiti ile benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84'üncü Birleşiminde alınan karara göre, Kartalkaya'daki otel yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzatıldı.



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