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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Otelin içi görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Otelin içi görüntülendi

16:1121/01/2025, Salı
IHA
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<p>Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.&nbsp;</p>
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otelin içi görüntülendi.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı ifade edilmişti.

İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. 

Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

#Kartalkaya Kayak Merkezi
#Otel
#Yangın

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