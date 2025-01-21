Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Ölü ve yaralılar var

07:1421/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Yangının restorandan başladığını ilk tespitlerden gördüklerini belirterek, "Restoran 4. katta ve yangının oradan başlayıp üst katlara gittiği yönünde ilk tespitler." diye konuştu.

#Bolu
#Kartalkaya
#Otel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çalışan kadınlara 22 bin 104 lira destek verilecek: Başvuru ne zaman şartları neler kimler bu destekten yararlanabilecek?