Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.
Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Yangının restorandan başladığını ilk tespitlerden gördüklerini belirterek, "Restoran 4. katta ve yangının oradan başlayıp üst katlara gittiği yönünde ilk tespitler." diye konuştu.