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Gündem Bordumda yürek burkan olay Ekmek dolabına bırakılannot gündem oldu
MUĞLA

Bordum'da yürek burkan olay: Ekmek dolabına bırakılan not gündem oldu

Türkiye’de tatil ve lüks yaşam denilince ilk akla gelen Bodrum’da dün gece bir marketin ekmek dolabına sıkıştırılan bir not görenleri şaşkına çevirdi. Sokakta yaşayan ve aç olduğunu belirten bir şahıs açık olan ekmek dolabındaki dünden kalan ve hayvan yemi olacak 3 ekmeği izinsiz alıp yemek yerine peçeteye ilginç bir not yazarak izin istedi. Sabahın erken saatlerinde ekmekleri almak için gelen fırıncı tarafından bulunan not, sosyal medyada paylaşılınca artık ekmekleri almak için not yazan dürüst şahsı yardım etmek isteyen yüzlerce kişi ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Bodrum'da bir marketin ekmek dolabına bırakılan not duygulandırdı.
Bodrum'da bir marketin ekmek dolabına bırakılan not duygulandırdı.

İlginç olay Bodrum Gümbet Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir marketin önünde duran ekmek dolabında bir gün önceden kalan ekmeklerin yanına el yazısı ile bir peçete kağıdına yazılı not bırakıldı.

  • Sabah artan ekmekleri almak için gelen fırıncı tarafından bulunan notta “Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı, cevap yazın” ve “Sokakta kalıyorum, ekmekler artıyor, üç tane ekmek artmış, izin verirseniz artan ekmekleri almak isterim” yazılıydı.

İHA
Dün gece bir marketin ekmek dolabına sıkıştırılan bir not görenleri şaşkına çevirdi.

Duygu dolu anlar yaşayan fırıncı notu market sahibi ile paylaştı.

Sosyal medyada da paylaşılan not kısa sürede yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından yüzlerce yorum aldı.

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