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ADANA

Boşanma aşamasındaki karısı ve baldızını vurdu

Adana’da eşine şiddet uygulayan ve savcılık tarafından 3 ay uzaklaştırma cezası alan bir adam önce evi yaktı sonra da pompalı tüfekle eşi ve baldızını vurdu. Sağ kollarını kaybetme tehlikesi yaşayan iki kız kardeş, zanlının ömür boyu cezaevinde yatmasını istedi. Zanlının eşi Fatma Eliballı, "Eğer cezaevinden çıkarsa bizi öldürecek" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sevcan Pelit (49) ve Fatma Eliballı’ya (54).
Sevcan Pelit (49) ve Fatma Eliballı’ya (54).

Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde 6 Kasım günü meydana geldi. Ali Eliballı (57), iddiaya göre son zamanlarda 5 çocuk annesi eşi Fatma Eliballı’ya (54) sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ali Eliballı, çocuklarına annelerinden boşanmak istediğini söyledi. Evli olan kızları anne ve babasına birer hafta aralıklarla kendilerinde kalmasını istedi. Kızını arayan Eliballı, "Annen eşyalarını gelsin alsın, evi yakacağım" dedi. Fatma Eliballı’nın, "2 gün sonra geleceğim demesi" üzerine öfkeli adam evi benzin dökerek yaktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Fatma Eliballı eşinden şikayetçi olmadı.

İHA
Ali Eliballı (57).
  • Evi yanan Fatma Eliballı, aynı mahallede oturan annesi ve kız kardeşinin evinde kalmaya başladı. Eşi tarafından ölüm tehditleri de almaya başlayan talihsiz kadın, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından Ali Eliballı’ya 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. 6 Kasım gecesi kayınvalidesinin evine giden Ali Eliballı, dışarı çıkan eşini daha sonra baldızı Sevcan Pelit’i (49) pompalı tüfekle vurdu. Sağ kollarından yaralanan İki kardeş hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Eliballı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulundu.

Maddi durumları iyi olmadığı için tedavilerini yaptıramayan ve kollarını kaybetme tehlikesi yaşayan iki kardeş, zanlının cezaevinden çıkmamasını istedi.

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"Cezaevinden çıkmasını istemiyorum"

Psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Fatma Eliballı, "İkimizde şuan kollarımızı kaybetme aşamasındayız. Kardeşimin kolu benden daha kötü. Şuan içeriden çıkmasını istemiyorum. Ölene kadar yatsın içeride. Can korkum var benim. İçeri girmeden önce hep ’Annenizi öldüreceğim’ diyordu" ifadelerini kullandı.

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9"13 yaşında sevdalandım"

13 yaşında eşini sevdiğini ve onun böyle bir şey yapacağını düşünmediğini söyleyen Eliballı, "Ali bana böyle bir şey yapmaz diyordum hep. Koluma değil de kalbime de gelebilirdi. Ölümüne sıktı. Keşke hepsi bana gelseydi de kardeşime gelmeseydi" diye konuştu.

  • Sevcan Pelit ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Ölümüne gelip sıkmıştı. Ölümüne gelip sıkmayan adam ayağa sıkardı. Şuanda ben o adamın ömür boyu cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çıktığı anda çok kötü şeyler olur. Can güvenliğimiz yok ve benim kardeşlerim de ona kötü şeyler yapabilir" şeklinde konuştu.

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