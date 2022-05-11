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İSTANBUL

Bu fotoğraf iki danışmanı birbirine düşürdü

İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi, 2019 yılında seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ile İBB Sözcüsü Murat Ongun’u birbirine düşürdü. Özkan, İmamoğlu’na yakın isimlerin olduğu WhatsApp grubunda “Karşılaştığımız en büyük kriz” diyerek Ongun’u suçladı. Murat Ongun sinirlenerek WhatsApp grubundan ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu fotoğraf iki danışmanı birbirine düşürdü
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi, 2019 yılında İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ile İBB Sözcüsü Murat Ongun’u birbirine düşürdü.

Necati Özkan
Necati Özkan

“EN BÜYÜK KRİZİMİZ”

  • Kulislerde konuşulanlara göre Özkan, İmamoğlu’na yakın isimlerin bulunduğu WhatsApp grubunda hem gezinin formatını, hem verilen fotoğrafları hem de gelen tepkiler sonrası yapılan açıklamaları eleştirerek, “Bu bizim karşılaştığımız en büyük kriz” yorumunu yaptı. Necati Özkan, acilen özür dilenmesini istedi. Özkan’ın bu sözleri, gezi ve fotoğrafa gelen tepkileri, “O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır” diyerek küçümseyen Ongun’u kızdırdı. Ongun, WhatsApp grubundan da ayrıldı. İki ‘danışman’ın arasını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar bulmaya çalıştı. İlk açıklamasında Ongun’a sahip çıkıp tepkileri, “Bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider” diyerek umursamayan ve muhataplarına “Akıllı olun” diye gözdağı veren İmamoğlu, kriz büyüyünce özür dilemek zorunda kalmıştı.

Murat Ongun
Murat Ongun

KİTABINI YAZMIŞTI

Necati Özkan, İmamoğlu’nun yerel seçim sürecini “Kahraman’ın yolculuğu” adıyla kitaplaştıran isim olarak biliniyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kitap yayınlandığında il teşkilatının emeğine saygısızlık yapıldığını ifade ederek Özkan’a sert çıkmıştı.

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