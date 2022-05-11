Bu fotoğraf iki danışmanı birbirine düşürdü

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Türkiye, başta Suriyeli olmak üzere sığınmacıları misafir ederken kaçak ve düzensiz göçle de amansız mücadele veriyor. Bu hassas görev de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Geri Gönderme Merkezleri'ne düşüyor. Kocaeli ve Tuzla’daki GGM’ler kapılarını ilk kez Yeni Şafak’a açtı. Güvenlik güçlerinin yakaladığı 50 kaçak göçmen x-ray’den geçirildi. Farklı kimliklerle yeniden dönmesinler diye parmak izleri alınıyor ve biyometrik fotoğraf çekiliyor. Uzmanlarca uyrukları tespit edilen kaçakların ülkeleriyle temasa geçiliyor ve sınır dışı süreci başlıyor. q 9