Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı! İşte 20-24 Mayıs haftası il il hava durumu

Vatandaşlar “Yarınki hava durumu nasıl olacak" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji anlık hava durumunun yanında saatlik ve 5 günlük hava tahmini yayımlamakta. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da hava nasıl? İşte il il yarınki hava durumu tahminleri.