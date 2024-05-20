|
Gündem

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı! İşte 20-24 Mayıs haftası il il hava durumu

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde yeni haftada sıcaklık artacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugünden itibaren hafif toz taşınımı görülecek. Yerel sağanak şeklinde görülecek yağışlar ise bugün İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mayıs hava durumu raporu...

09:24 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hava sıcaklığı artacak.


Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında olurken güney, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Hava Tahmini Uzmanı Kenan Yüksel, bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı:

"Bugün Ege ve Batı Akdeniz'de, salı günü ise Ege Bölgesi'nde hafif toz taşınımı bekliyoruz. Bu yönüyle bu bölgelerde hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

İç ve güney kesimlerde sağanak bekleniyor

Yüksel, hafta ortasına kadar yurdun iç ve güneydoğu kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri görüleceğini belirtti:

  • "Yağışların; pazartesi günü İç Anadolu'nun güney ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar, Gaziantep, Kilis, Kars, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde görülmesini bekliyor. Salı günkü yağışların Doğu Akdeniz'in mevki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Perşembeden itibaren de yağışın etki alanı genişleyecek."

21 MAYIS SALI 2024 HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün hafif sağanak bekleniyor. Yarın ve çarşamba yağış beklenmiyor, sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul üç gün boyunca parçalı bulutlu; sıcaklık 25 dereye ulaşacak.

İzmir ise parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 31 dereceye yükselecek.

22 MAYIS ÇARŞAMBA 2024 HAVA DURUMU
23 MAYIS PERŞEMBE 2024 HAVA DURUMU
24 MAYIS CUMA 2024 HAVA DURUMU

#Hava durumu
#İstanbul
#İzmir
#Ankara
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dolar ve Euro bugün ne kadar, güne nasıl başladı? İşte günce döviz kuru fiyatları