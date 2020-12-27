Gündem Bu kez kadın dehşeti Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
BURSA

Bu kez kadın dehşeti: Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti’ dedirten olaya maruz alan çaresiz gözü yaşlı koca, "Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler’’ dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Mağdur koca gözyaşları içinde eşinin sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.
Mağdur koca gözyaşları içinde eşinin sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı.

  • Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

Sokak ortasında kocaya dayak!
OYNAT 01:05
Sokak ortasında kocaya dayak!
Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde eşine kızan bir kadın, kocasını sokak ortasında dövdü. Öfkesi dinmeyen kadın, eline geçirdiği süpürgeyle de kocasının üzerine yürüdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi.

  • Meral B., ekiplere ‘’Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden’’ diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı
OYNAT 04:24
80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı
Adana'da 80 yaşındaki kadın, şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kendisinden 17 yaş küçük dini nikahlı kocasını odunla dövüp bıçakla yaraladı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan koca şikayetçi olmayınca kadın serbest bırakıldı. Rahime Teyze, 'Beni sürekli dövüyor akşam da tartıştık bu kez o beni dövmeden ben onu dövdüm'' dedi. Çift evlerine dönüp birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

‘’Geçen akşam da dövdü, alsınlar, götürsünler bu kadını’’


Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., ‘’Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu. Ayrıca Zinnur B.’nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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