Gündem Bu kış öğrencilerin doğal gaz faturası Üsküdar Belediyesinden
İSTANBUL

Bu kış öğrencilerin doğal gaz faturası Üsküdar Belediyesi'nden

Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek amacıyla bir kampanya başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da ikamet eden öğrencilerin doğal gaz faturalarının tüm kış boyunca belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Bu kış öğrencilerin doğal gaz faturası Üsküdar Belediyesinden​: Başvuru nasıl yapılır?
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in öğrenci evi ziyareti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine müjdesine sosyal medyadan duyurdu.

Bu kış boyunca Üsküdar’da yaşayan öğrencilerin evlerindeki doğal gaz faturasının Üsküdar Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden Türkmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz"

Hilmi Türkmen'den öğrencilere müjde: Doğal gaz faturalarını Üsküdar Belediyesi ödeyecek
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Hilmi Türkmen'den öğrencilere müjde: Doğal gaz faturalarını Üsküdar Belediyesi ödeyecek
Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek amacıyla bir kampanya başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da ikamet eden öğrencilerin doğal gaz faturalarının tüm kış boyunca belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.

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Evlerdeki atıl mobilyalar ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak oluyor
FOTOĞRAF 9
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Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerdeki atıl mobilyaları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştıracak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.<br>
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Bu kapsamda vatandaşların atıl durumdaki koltuk, kanepe ve çekyat gibi mobilyalarını cadde veya sokakların köşesine bıraktıklarını belirten Aktaş, bu eşyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi'nde işlediklerini ifade etti.<br>
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Mobilyaların yakacak olarak kullanılamayacak bölümlerinin personel tarafından söküldüğünü, ahşap kısmın da kesilerek yakacak boyutuna getirildiğini kaydeden Aktaş, miktar yeterli olmadığında dışarıdan odun alımı yaparak vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.<br>
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Üsküdar sakinlerinin bu projeyi benimseyerek, kendilerini desteklediğine dikkati çeken Mustafa Aktaş, şöyle konuştu:<br>\"Koltuk, kanepe, dolap ne varsa yaz boyu biriktirilir, bir kısmı sonbaharda çıkarılır ki amaç onları hayra vesile kılmak. Üsküdarlılardan aldığımız koltuk, kanepe, çekyat, bunların tamamını hazırlıyoruz. Aldığımız odunları da içine katarak bunları evlere servis ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin haneye kış boyunca bu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Amacımız kimse üşümesin, çocuklar huzurlu ve mutlu olsun. Aile başına ortalama 20 çuval vereceğiz. İhtiyaç halinde bunu artırabiliyoruz. Yirmi çuval verdikten sonra, bir sonrakinde bittiği anda yeniden bir 20 çuval daha verebiliyoruz. Burada amacımız, Başkanımızın talimatı da bu, hiçbir aile kesinlikle soğuğa maruz kalmayacak, ihtiyaç olan hiçbir evi açıkta bırakmayacağız. Kış boyu bu hizmetimiz devam edecek.\"
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Atıl durumdaki mobilyalarının yakacak olarak değerlendirilmesini isteyen Üsküdarlılardan bunları cadde ve sokak başlarına bırakmalarını talep eden Aktaş, ihtiyaç sahiplerinin de Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiğine değindi.<br>
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Üsküdar Belediyesi yardımlarının sadece yakacakla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Aktaş, aynı zamanda yeme, içme, iaşe ve barınma konusunda da yardımları bulunduğunu sözlerine ekledi.<br>
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Evlerdeki atıl mobilyalar ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak oluyor
Üsküdar Belediyesi ekipleri, atıl durumdaki mobilyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi'nde işleyerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kışlık yakacak haline getiriyor.
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