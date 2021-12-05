Bu kış öğrencilerin doğal gaz faturası Üsküdar Belediyesi'nden

Üsküdar sakinlerinin bu projeyi benimseyerek, kendilerini desteklediğine dikkati çeken Mustafa Aktaş, şöyle konuştu:<br>\"Koltuk, kanepe, dolap ne varsa yaz boyu biriktirilir, bir kısmı sonbaharda çıkarılır ki amaç onları hayra vesile kılmak. Üsküdarlılardan aldığımız koltuk, kanepe, çekyat, bunların tamamını hazırlıyoruz. Aldığımız odunları da içine katarak bunları evlere servis ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin haneye kış boyunca bu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Amacımız kimse üşümesin, çocuklar huzurlu ve mutlu olsun. Aile başına ortalama 20 çuval vereceğiz. İhtiyaç halinde bunu artırabiliyoruz. Yirmi çuval verdikten sonra, bir sonrakinde bittiği anda yeniden bir 20 çuval daha verebiliyoruz. Burada amacımız, Başkanımızın talimatı da bu, hiçbir aile kesinlikle soğuğa maruz kalmayacak, ihtiyaç olan hiçbir evi açıkta bırakmayacağız. Kış boyu bu hizmetimiz devam edecek.\"