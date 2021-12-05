Bu kış öğrencilerin doğal gaz faturası Üsküdar Belediyesi'nden
Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek amacıyla bir kampanya başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da ikamet eden öğrencilerin doğal gaz faturalarının tüm kış boyunca belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine müjdesine sosyal medyadan duyurdu.
Bu kış boyunca Üsküdar’da yaşayan öğrencilerin evlerindeki doğal gaz faturasının Üsküdar Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden Türkmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz"