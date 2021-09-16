Üsküdar’a yeni otizm merkezi ​

Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Türkiye’de ilk, dünyada ise örneği çok az olan bir projeye imza attı. Tanı, tedavi planlama, tedavi takip ve ailelere özel eğitimlerle Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan Otizm Merkezi açıldı. Açılışta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Otizmli çocuklar ve ailelerinin de hazır bulunduğu törende, Üsküdar Belediyesi’nin herkes için “ulaşılabilirlik” ve “fırsat eşitliği” gözeterek geliştirdiği Otizm Merkezi ile sosyal belediyecilikteki başarısını zirveye ulaştıracağı vurgulandı. Törende konuşan Vali Yerlikaya, “Bu merkezle ailelerin omuzlarındaki yük bir nebze de olsa hafifleyecek. Bu anlayışla inşa edilen bu merkezin manevi hazzında çok güçlü bir malzeme var. Biz ona karşılıksız sevgi diyoruz. Başkanımızı yürekten alkışlıyoruz” diye konuştu.

ÇARE KAPISI OLACAK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, toplumu bilinçlendirmek ve ailelere yol göstermek adına eğitimin önemine inandıklarını dile getirerek, “Profesyonel ekibimizin gayretleriyle merkez İstanbul’da önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile koordineli çalışarak otizm konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirecek. Merkezimiz il ve ilçemizdeki otizmli bireylerimize ve ailelerine bir çare kapısı olacak” dedi.