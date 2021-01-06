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POLİTİKA

Bu nasıl bir ikiyüzlülük: Pınar Gültekin cinayeti

Bu nasıl bir ikiyüzlülük

Muğla’da katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i arayarak “davadan vazgeç” diyen CHP’li vekil Süleyman Girgin, şimdi de acılı babaya iftira davası açtı. Baba Gültekin, CHP Kadın Kolları’nın davayı destekleme görüntüsü verdiğini, Girgin’in ise kendisinden davacı olduğunu belirterek, “Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Girgin
Süleyman Girgin

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin’i telefonla arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Baba Gültekin ise söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. CHP’lilerin davaya gelip destek verdiğini Girgin’in ise iftira davası açtığını belirten baba Gültekin “Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür” dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Beni arayan CHP'li Girgin'di para teklif etti
OYNAT 06:22
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Beni arayan CHP'li Girgin'di para teklif etti
CHP'li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddia edilmişti. O iddialar hakkında açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Sıddık Gültekin

BENİ ARTIK RAHAT BIRAKIN

Gültekin, yaptığı açıklamada, kızının davasıyla ve acısıyla uğraştığını söyledi. Olaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayıp, taziye dileklerini ilettiğini anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

  • “Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP’liler davaya destek veriyor. Adliye önünde basına, destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. CHP’li milletvekillileri ve partililer arayıp taziye dileklerini iletti. Ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum? Niçin Süleyman Girgin’e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin’i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah’a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum.”

Kemal Kılıçdaroğlu 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı
OYNAT 00:36
Kemal Kılıçdaroğlu 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.

Pınar Gültekin'in babası: CHP Milletvekili Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in babası: CHP Milletvekili Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi
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