Bu nasıl bir ikiyüzlülük

Dünya

İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanıyor: Yeni tür yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başladı. Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söylemişti. Johnson, bilim insanlarının bu türün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığını ve bu nedenle insanların virüse yakalanma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu vurgulamıştı.