Bu nasıl bir ikiyüzlülük

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin’i telefonla arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Baba Gültekin ise söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. CHP’lilerin davaya gelip destek verdiğini Girgin’in ise iftira davası açtığını belirten baba Gültekin “Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür” dedi.
BENİ ARTIK RAHAT BIRAKIN
Gültekin, yaptığı açıklamada, kızının davasıyla ve acısıyla uğraştığını söyledi. Olaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayıp, taziye dileklerini ilettiğini anlatan Gültekin, şunları kaydetti:
- “Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP’liler davaya destek veriyor. Adliye önünde basına, destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. CHP’li milletvekillileri ve partililer arayıp taziye dileklerini iletti. Ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum? Niçin Süleyman Girgin’e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin’i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah’a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum.”