Pınar Gültekin'in babası: CHP Milletvekili Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği öne sürülmüştü. Baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

OYNAT 06:22 Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Beni arayan CHP'li Girgin'di para teklif etti CHP'li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddia edilmişti. O iddialar hakkında açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

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Baba Gültekin, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ayın 23’ünde Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerini iletti. Taziye kelimesinden sonra 'davadan vazgeç' dedi bana. Kamu davası devam eder. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız dediler.

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Telefonu da olayı da kapattım. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık beyefendi arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. Neyse geldiler. İnanmadım ilk önce.

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"Siyasi çıkarım yok neden yalan söyleyeyim?"

Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm Defalarca beni aradı. Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler. Benim kızıma Muğla’dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm.

Sonra İstanbul’a geldim. 2 kez daha aradı. Ben neden yalan atayım? Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum. Tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Haberlere çok üzülüyorum Neden iftira atayım. hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da. İftira atmıyorum. CHP’ye de mâl etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum.

"Haber çıkmadan CHP'li başkanı görevden aldılar"

Daha sonra Veli Ağbaba beni aradı. Ağbaba'ya da aynı şeyi söyledim. Özgür Özel bey aradı. Aynısını ona da söyledim. 4 Ocak'ta açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. Ben mecbur kaldım. Bugün açıklama yaptım.

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Haber çıkmadan Hizan'da CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar. Çünkü Özgür Özel bey 'gerekeni yapacağız.' dediler. Özel bana dedi ki, 'Sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz.'

"Bir insanı öldüreceksin parayla insanları bağlayacaksın"

Beni arayan kişinin de bu olduğunu söylediler. Diyelim ki ben yalan atıyorum. Bir ilçe başkanı neden yalan atsın? Neden 10 sefer arasın? Bazı insanlar parasına malına güveniyor. Benim kızım satılık değil arkadaşlar. Muğla'da diri diri yakıldı. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Artık Pınar'lar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Tüm Türkiye'nin de arkamda olduğunu hissediyorum. Hiçbir soru da almıyorum. Teşekkür ederim."

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Pınar Gültekin'in öldürülmesi

Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Avcı, genç kızı vahşice dövdüğünü, boğarak öldürüp, cesedini yaktıktan sonra, varille ormanlık alana bıraktığını itiraf etmişti. Avcı ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediğini söylemişti.

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