Bu yıl 5 şehir hastanesinin hizmete açılacak

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, 2018 yılında Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Kayseri'de şehir hastanelerini hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelebi, Elazığ'da inşası süren ve yüzde 77'si tamamlanan 437 bin metrekare alana sahip bin 38 yatak kapasiteli şehir hastanesinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanlığı olarak 2017 yılında Mersin, Yozgat ve Isparta ve Adana Şehir Hastanelerini açtıklarını vurgulayan Çelebi, hizmete sunulan şehir hastanelerinin, yeni tıbbi birimleriyle ve otelcilik hizmetleriyle hasta ve insan odaklı bir anlayışın tezahürü olduğunu bildirdi.

Kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan şehir hastanelerinin tümünün bir an önce tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarına değinen Çelebi, şöyle dedi:

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" Şehir hastanelerimiz açıldığı illerde sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi anlamda arttırmıştır. Aynı sağlık hizmetleri kalitesini yine Elazığ'ımız da şehir hastanemizin açılışıyla birlikte göreceğiz. Kim ne derse desin tüm şehir hastaneleri projelerimiz hayata geçecek. 2018 yılında Allah nasip ederse Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Kayseri şehir hastanelerimizi hizmete açacağız. Türkiye genelinde şuan 31 tane projemiz var. 2017 yılında 4 tanesini tamamladık. 2018 yılı içerisinde 5 tanesi daha hayata geçecek. 2023 yılından önce tüm 31 projemiz hayata geçmiş olacak. Elazığ Şehir Hastanemizde yaklaşık 4 bin civarında bir personelin çalışmasını düşünüyoruz. Şuanda sadece inşaatında çalışan 3 bin 500 kişi var. Bu bir enerji, hareket ve heyecandır. Bu heyecanı Türkiye'nin dört bir tarafına yayacağız inşallah."

Bölge illerine hitap edecek

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise kente önemli bir katma değer sağlayacak olan şehir hastanesinin yüzde 77'sinin tamamlandığını ve bu yıl eylül ayı itibariyle hizmete açılacağını aktardı.

Hastanenin sadece Elazığ'a değil bölge illerine de hitap edeceğine işaret eden Polat, şunları ifade etti:

"Burası bin 38 nitelikli yatağa sahip bir hastane olacak. Yaklaşık 3 bin 500 personel ile günlük ortalama 7 bin hastaya hizmet vermeyi planlamaktayız. Ayrıca hastanemizde 227 adet poliklinik odası, 37 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi ve 160 yataklı yoğun bakım ünitesi olacak. Yine şehir hastanemiz hizmete başladığında burada özellikle sağlık hizmetleri alanında genetik hastalıklar tanı merkezi, radyoterapi merkezi, iyot tedavi alanı, yanık ünitesi, organ nakli merkezi, nükleer ve alternatif tıp gibi çeşitli sağlık hizmetlerini de burada vermiş olacağız."