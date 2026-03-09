Buldan yine sallandı: Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Denizli'de saat 09.21'de merkez üssü yine Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Sabah 5.1 ile sallanan Denizli'de bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmede saat 20.02'demerkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'ın açıklamasında sarsıntının yerin yedi kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerde de hissedilmiş, paniğe yol açmıştı.