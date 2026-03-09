Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir: Artçılar 2 hafta sürebilir, 4'e varan artçılar üretebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin dış merkezine baktığımızda Pamukkale fay zonu denilen bir fayın kuzeybatı ucuna denk geldiğini görüyoruz. Pamukkale fay zonu aslında bizim Denizli havzası içinde önemli faylardan biri. Geçmişte yıkıcı depremler üretmiş bir fay. İşte günümüzde de bu şekilde 4, 5 ve 6'ya varan depremler üretiyor. Bu fay 50 kilometre uzunluğunda bir fay aslında ama 5 farklı parçadan oluşuyor. Her parça kendi içinde işte 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli sunuyor. Şu anki 5.1'lik deprem, hemen onun kuzeybatı ucundaki kısımdaki Buldan'a yakın bir parçada gerçekleşti. Buradaki parçalar, dikkat ederseniz çok kısa nitelikli parçalar. Belli ölçeklerde bu büyüklükteki deprem üretme potansiyeli olan parçalar. Baktığımızda burada şu an artçı depremlerin geliştiğini görüyoruz" dedi.