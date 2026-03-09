Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir: Artçılar 2 hafta sürebilir, 4'e varan artçılar üretebilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir: Artçılar 2 hafta sürebilir, 4'e varan artçılar üretebilir

12:089/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buldan'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buldan'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Sözbilir, "5.1 büyüklüğünde bir deprem 4'e varan artçılar üretebilir. Bunlar tabii 1-2 hafta sürebilir. Bölgedeki fay parçanın fazlalığını gördüğümüzde bunlar birbirini tetikleyebilir." dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin dış merkezine baktığımızda Pamukkale fay zonu denilen bir fayın kuzeybatı ucuna denk geldiğini görüyoruz. Pamukkale fay zonu aslında bizim Denizli havzası içinde önemli faylardan biri. Geçmişte yıkıcı depremler üretmiş bir fay. İşte günümüzde de bu şekilde 4, 5 ve 6'ya varan depremler üretiyor. Bu fay 50 kilometre uzunluğunda bir fay aslında ama 5 farklı parçadan oluşuyor. Her parça kendi içinde işte 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli sunuyor. Şu anki 5.1'lik deprem, hemen onun kuzeybatı ucundaki kısımdaki Buldan'a yakın bir parçada gerçekleşti. Buradaki parçalar, dikkat ederseniz çok kısa nitelikli parçalar. Belli ölçeklerde bu büyüklükteki deprem üretme potansiyeli olan parçalar. Baktığımızda burada şu an artçı depremlerin geliştiğini görüyoruz" dedi.

"Halkın panik yapacağı bir durum yok"

Prof. Dr. Sözbilir,
"5.1 büyüklüğünde bir deprem 4'e varan artçılar üretebilir. Bunlar tabii 1-2 hafta sürebilir. Bölgedeki fay parçanın fazlalığını gördüğümüzde bunlar birbirini tetikleyebilir. Belli bir süre deprem fırtınasına dönüşebilir. Dolayısıyla bu bölgede bu günlerde bu depremleri bekleyebiliriz. Halkın panik yapacağı bir durum yok. Bu bölgede çok fazla fay parçası olduğu için bu büyük depremler burada beklenebilir"
diye konuştu.
#Denizli
#Deprem
#Hasan Sözbilir
#Buldan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde sırada hangi il var? TOKİ haftalık kura takvimi 9-15 Mart 2026